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Военная операция на Украине ,  
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Маск ответил на предложение Кинга о поединке Путина и Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Американский бизнесмен прокомментировал идею разрешения конфликта на Украине путем боя между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, выдвинутую писателем: «Решение посредством поединка недооценено»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: David Swanson / Reuters)

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск считает недооцененной возможность решать споры путем поединка один на один. Так он прокомментировал идею писателя Стивена Кинга о подобном бое между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Кинг разместил в своем аккаунте в социальной сети X размышления о том, что президентам двух стран следует «урегулировать свои разногласия один на один по системе «оплата за просмотр». Писатель ставит на победу украинского лидера.

На это Маск ответил: «Решение посредством поединка недооценено».

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Технологии и медиа
Стивен Кинг

Бизнесмен и писатель не первый раз ведут спор в социальной сети. Так, Маск в прошлом году заявил, что пожертвовал Украине $100 млн в ответ на предложение Кинга отдать стоимость его синей галки в Twitter (так ранее называлась X) фонду Prytula Foundation, который оказывает помощь Украине. Предприниматель также поинтересовался, а сколько передал Украине сам Кинг.

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Фото:Вячеслав Онищенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее Маск предлагал президенту России «поединок», ставкой в котором назвал Украину.

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Илон Маск Стивен Кинг
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Владимир Зеленский

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