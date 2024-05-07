 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о поражении цеха твердого ракетного топлива ВСУ

Минобороны: российские военные поразили украинский цех ракетного топлива
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские средства ПВО сбили 32 дрона, семь управляемых авиабомб Hammer французского производства и семь реактивных снарядов Vampire производства Чехии, доложило Минобороны. Ведомство также сообщило об уничтожении танка Abrams
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные за сутки поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128-ми районах», — говорится в сводке ведомство.

Министерство также сообщило, что средства ПВО сбили 32 дрона, семь управляемых авиабомб Hammer французского производства и семь реактивных снарядов Vampire производства Чехии.

Минобороны показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ
Политика

Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево ДНР и отразили контратаку бригады ВСУ в районе Очеретино. В результате украинские силы потеряли до 395 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты (БМП) Bradley, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-мм гаубицу Д-20, а также четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны сообщило, что экипаж танка Т-80БВ группировки прикрытия границы уничтожил опорные пункты ВСУ и личный состав в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Минобороны ВСУ российские военные

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Минобороны передало в музей рассекреченные документы разведки 1941 года
Политика
Минобороны показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении танка Abrams и БМП Bradley
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 06 мая, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 06 мая, 17:12
Студентку из Африки приговорили к условному сроку за тверк у Вечного огня Общество, 15:07
МЧС снова предупредило жителей Подмосковья о заморозках Общество, 15:04
Пашинян назвал недействующим трехстороннее заявление по Карабаху Политика, 14:55
Кадыров призвал в мае взять под контроль Харьков и Одессу Политика, 14:45
В «Новых людях» назвали дату встречи в Госдуме с кандидатом в премьеры Политика, 14:45
При обстреле Шебекино получили повреждения склады местного предприятия Политика, 14:40
Суд в Москве наказал уснувшего в детской библиотеке американца Общество, 14:37
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Какая ткань для постельного белья лучше и как ее выбрать Недвижимость, 14:36
Пашинян объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Политика, 14:33
Что должен уметь продакт, чтобы претендовать на зарплату ₽300–400 тыс. Pro, 14:31
Ушаков назвал страну первого зарубежного визита Путина на новом сроке Политика, 14:30
Минобороны сообщило о поражении цеха твердого ракетного топлива ВСУ Политика, 14:30
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с «Трактором» Спорт, 14:29
Маск ответил на предложение Кинга о поединке Путина и Зеленского Политика, 14:26