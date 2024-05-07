Минобороны сообщило о поражении цеха твердого ракетного топлива ВСУ

Российские средства ПВО сбили 32 дрона, семь управляемых авиабомб Hammer французского производства и семь реактивных снарядов Vampire производства Чехии, доложило Минобороны. Ведомство также сообщило об уничтожении танка Abrams

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Российские военные за сутки поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128-ми районах», — говорится в сводке ведомство.

Министерство также сообщило, что средства ПВО сбили 32 дрона, семь управляемых авиабомб Hammer французского производства и семь реактивных снарядов Vampire производства Чехии.

Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево ДНР и отразили контратаку бригады ВСУ в районе Очеретино. В результате украинские силы потеряли до 395 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты (БМП) Bradley, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-мм гаубицу Д-20, а также четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны сообщило, что экипаж танка Т-80БВ группировки прикрытия границы уничтожил опорные пункты ВСУ и личный состав в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.