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Военная операция на Украине ,  
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Ряду стран ЕС предложили не покупать оружие Киеву за счет активов России

Politico: ряд стран ЕС не будут покупать оружие Украине за счет активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Накануне Шольц сообщил о консенсусе в ЕС об использовании 90% доходов от активов России на военные нужды Украины. Несогласные страны смогут ограничиться гуманитарной помощью. Москва обещала ответ на попытки изъять активы
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Евросоюз предложил странам — членам блока, которые придерживаются нейтралитета, не использовать российские активы для закупок оружия Украине, сообщает Politico со ссылкой на шестерых европейских дипломатов. Государства, выступающие против поставок вооружений Киеву, смогут ограничиться предоставлением украинской стороне гуманитарной помощи.

Это предложение в первую очередь сделано странам ЕС, не входящим в НАТО — Австрии, Мальте, Кипру и Ирландии. По данным Politico, его также поддерживают входящие в альянс Венгрия и Словакия, власти которых исключают передачу Украине оружия и боеприпасов.

Инициативу обсудят на встрече посланников ЕС в среду, 8 мая. По данным Politico, Германия, Франция и Италия относятся к ней без энтузиазма, поскольку опасаются юридических и финансовых рисков. Они могут не одобрить идею.

Шольц заявил о консенсусе по передаче Украине доходов от активов России
Политика
Канцлер Германии Олаф Шольц

В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов российского Центробанка для поддержки Украины. Согласно плану ЕК, 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% пойдут на восстановление страны. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о консенсусе в ЕС по этому вопросу.

В странах G7 и ЕС, а также в Австралии после начала военных действий на Украине заблокированы активы ЦБ на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Большая часть средств находится в распоряжении бельгийской финансовой группы Euroclear.

В Кремле предупреждали, что изъятие российских активов за рубежом станет «предметом неких ответных действий и судебных разбирательств». В МИДе обращали внимание, что Москва располагает значительным объемом западных средств, имуществом в российской юрисдикции, «на которое могут распространяться ответные действия». Опрошенные Reuters экономисты считают наиболее вероятным ответом России изъятие финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «С».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
российские активы Евросоюз военная помощь гуманитарная помощь Украина

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

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