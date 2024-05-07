Бортников сообщил, где находится главный организатор теракта в «Крокусе»

В ФСБ «практически догадываются», кто заказчик теракта в «Крокусе», а основной организатор находится за границей, заявил Бортников. Он сослался на тайну следствия и не стал раскрывать детали об этих лицах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей, имена заказчиков «почти установлены», заявил глава ФСБ Александр Бортников. Его слова передает «Интерфакс».

«Мы практически догадываемся, кто это [заказчик теракта]. Есть основной организатор, который сидит за границей», — сказал он. Бортников не стал уточнять детали об этих лицах, сославшись на тайну следствия.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Всего по делу о теракте арестовали 12 человек, в том числе четырех его предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Президент России Владимир Путин исключал причастность «исламских фундаменталистов» к атаке на «Крокус». Ранее Бортников, а также генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу называли ответственной за произошедшее Украину, Киев отвергал причастность к этому теракту.