Пашинян назвал условия запрета вещания российских телеканалов

Пашинян заявил, что армянская сторона неоднократно просила Москву решить ситуацию с требованиями к российским телеканалам. Ранее Ереван говорил, что страна может расторгнуть договор, который регулирует их вещание

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Вещание российских телеканалов будет запрещено на территории Армении, если они не будут уважать государственный порядок и интересы республики, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, передает «Sputnik Армения».

«Мы ждем, что эти каналы будут уважать граждан и государственный порядок Армении в целом. Не думаю, что мы хотим чего-то невозможного», — подчеркнул он.

Пашинян сказал, что власти Армении готовы много раз просить выполнить свои требования. «И если после седьмого раза это требование будет проигнорировано, то другого варианта не останется. Все эти телекомпании нужно будет отключить на территории Армении», — предупредил премьер страны.

Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин встретится с Пашиняном 8 мая. Глава Нацсобрания Армении Ален Симонян ранее говорил, что премьер Армении не будет присутствовать на инаугурации президента России.

В середине марта министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян анонсировал новые предложения по вопросу вещания российских телеканалов на территории страны. В начале апреля он заявил, что Ереван может расторгнуть договор, регулирующий вещание российских телеканалов на территории Армении, если Москва не согласится с пакетом предложений о поправках.

Министр подчеркнул, что армянская делегация проводила консультации с российскими коллегами по поводу вещания телеканалов из России, в которых Ереван нашел нарушения. Однако стороны не достигли консенсуса.

Так, в регулирующем органе телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщали о блокировке трансляции в общественном мультиплексе передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Между Москвой и Арменией с марта 2023 года действует межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, которое регулирует вещание армянских телеканалов в России и российских в Армении.

В последние месяцы отношения между Россией и Арменией ухудшились. В феврале Пашинян объявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, она не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее премьер страны заявил о возможном выходе Армении из организации.