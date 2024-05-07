Чемпиона России в составе ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов
Бывшего футболиста московского ЦСКА Жо арестовали в бразильском городе Кампинас за неуплату алиментов. Об этом сообщает Globo.
37-летний форвард «Амазонас» был арестован в понедельник, 6 мая, перед матчем второго дивизиона чемпионата Бразилии против «Понте». Ночь он провел в тюрьме.
«Ордер на арест был выдан в одном из городов штата Баия за сравнительно небольшой долг, который уже погашен. Мы надеемся, что его освободят во вторник», — сказал адвокат Жо.
По словам адвоката, процесс, в рамках которого был выписан ордер на арест Жо, ведется втайне, поскольку в нем участвуют несовершеннолетние — у футболиста восемь детей, шестеро из которых внебрачные.
Жо в январе этого года возобновил карьеру и подписал контракт с «Амазонас». За новый клуб он успел провести шесть матчей и забил один гол.
Бразилец выступал в составе ЦСКА с 2006 по 2008 год. Вместе с армейцами он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе российской команды Жо забил 44 мяча в 77 встречах.
Вместе со сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций — 2013, стал бронзовым призером Олимпийских игр — 2008. За главную сборную страны форвард провел 20 матчей и забил пять голов.
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