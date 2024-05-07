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Чемпиона России в составе ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов

Чемпиона России в составе ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Выступающий за «Амазонас» 37-летний форвард был задержан перед матчем второго дивизиона чемпионата Бразилии против «Понте» и ночь провел в тюрьме
Жо
Жо (Фото: Alexandre Schneider / Getty Images)

Бывшего футболиста московского ЦСКА Жо арестовали в бразильском городе Кампинас за неуплату алиментов. Об этом сообщает Globo.

37-летний форвард «Амазонас» был арестован в понедельник, 6 мая, перед матчем второго дивизиона чемпионата Бразилии против «Понте». Ночь он провел в тюрьме.

«Ордер на арест был выдан в одном из городов штата Баия за сравнительно небольшой долг, который уже погашен. Мы надеемся, что его освободят во вторник», — сказал адвокат Жо.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

По словам адвоката, процесс, в рамках которого был выписан ордер на арест Жо, ведется втайне, поскольку в нем участвуют несовершеннолетние — у футболиста восемь детей, шестеро из которых внебрачные.

Жо в январе этого года возобновил карьеру и подписал контракт с «Амазонас». За новый клуб он успел провести шесть матчей и забил один гол.

Бразилец выступал в составе ЦСКА с 2006 по 2008 год. Вместе с армейцами он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе российской команды Жо забил 44 мяча в 77 встречах.

Вместе со сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций — 2013, стал бронзовым призером Олимпийских игр — 2008. За главную сборную страны форвард провел 20 матчей и забил пять голов.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Бразилия алименты ФК ЦСКА арест

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принять участие

12+

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