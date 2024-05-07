При обстреле Шебекино получили повреждения склады местного предприятия

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Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный город Шебекино в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

На территории промышленного предприятия были повреждены склады и емкости, добавил глава региона. На месте работают оперативные службы.

Белгородское управление МЧС сообщило об обстреле города около 13:30 мск. Жителей призвали спуститься в укрытия.

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. Он регулярно попадает под обстрелы. В частности, 5 мая город атаковали с помощью беспилотников — в одном частном доме и хозпостройке выбило окна.