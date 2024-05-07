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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Шебекино получили повреждения склады местного предприятия

Губернатор Гладков: украинские силы обстреляли город Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный город Шебекино в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

На территории промышленного предприятия были повреждены склады и емкости, добавил глава региона. На месте работают оперативные службы.

Белгородское управление МЧС сообщило об обстреле города около 13:30 мск. Жителей призвали спуститься в укрытия.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. Он регулярно попадает под обстрелы. В частности, 5 мая город атаковали с помощью беспилотников — в одном частном доме и хозпостройке выбило окна.

При обстреле Шебекино получили повреждения склады местного предприятия
При обстреле Шебекино получили повреждения склады местного предприятия

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Шебекино Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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12+

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