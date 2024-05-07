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Трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с «Трактором»

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Светлаков подписал контракт с «Трактором»
Форвард Андрей Светлаков, который покинул ЦСКА, продолжит карьеру в челябинском клубе
Андрей Светлаков
Андрей Светлаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Андрей Светлаков подписал контракт с «Трактором». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба КХЛ.

Соглашение 28-летнего форварда будет действовать до конца сезона 2026/27.

Светлаков всю профессиональную карьеру провел в системе ЦСКА. В активе форварда 517 матчей в КХЛ и 197 (76+121) очков при показателе полезности +132. После завершения сезона в ЦСКА решили не продлевать с ним контракт.

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Светлаков — трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). «На рынке КХЛ в этом году Андрей Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что «Трактору» удалось выиграть конкуренцию у других клубов в борьбе за форварда», — сказал генеральный челябинского клуба Алексей Волков.

«Трактор» в прошлом сезоне стал шестым в Восточной конференции, а в плей-офф дошел до 1/4 финала, где уступил московскому «Динамо».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК ЦСКА

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