Трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с «Трактором»

Форвард Андрей Светлаков, который покинул ЦСКА, продолжит карьеру в челябинском клубе

Андрей Светлаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Андрей Светлаков подписал контракт с «Трактором». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба КХЛ.

Соглашение 28-летнего форварда будет действовать до конца сезона 2026/27.

Светлаков всю профессиональную карьеру провел в системе ЦСКА. В активе форварда 517 матчей в КХЛ и 197 (76+121) очков при показателе полезности +132. После завершения сезона в ЦСКА решили не продлевать с ним контракт.

Светлаков — трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). «На рынке КХЛ в этом году Андрей Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что «Трактору» удалось выиграть конкуренцию у других клубов в борьбе за форварда», — сказал генеральный челябинского клуба Алексей Волков.

«Трактор» в прошлом сезоне стал шестым в Восточной конференции, а в плей-офф дошел до 1/4 финала, где уступил московскому «Динамо».