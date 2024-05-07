Мамиашвили назвал шокирующим избиение тренером юного борца после турнира
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что его шокировал инцидент с тренером из Дагестана Алаудином Атаевым, который избил своего юного подопечного после неудачного выступления на соревнованиях в Оренбургской области.
«Соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. Вопрос в другом — как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи — это в голове не укладывается», — сказал Мамиашвили.
По словам Мамиашвили, все меры, которые зависят от ФСБР, будут приняты.
Мамиашвили добавил, что произошедшее не имеет отношения ни к спорту, ни к воспитанию детей.
Ранее телеграм-канал «ЧП Кавказ» опубликовал видеозапись, на которой тренер бил лежачего ребенка ногами в раздевалке. Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов заявил, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы, и пообещал, что Атаев больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале.
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