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Мамиашвили назвал шокирующим избиение тренером юного борца после турнира

Мамиашвили назвал шокирующим избиение тренером из Дагестана юного борца
Президент Федерации спортивной борьбы России заявил, что соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. По словам Мамиашвили, этот инцидент не имеет отношения ни к спорту, ни к воспитанию детей
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что его шокировал инцидент с тренером из Дагестана Алаудином Атаевым, который избил своего юного подопечного после неудачного выступления на соревнованиях в Оренбургской области.

«Соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. Вопрос в другом — как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи — это в голове не укладывается», — сказал Мамиашвили.

Дагестанский тренер избил юного борца после поражения на соревнованиях
Спорт
Фото:Jamie Squire / Getty Images

По словам Мамиашвили, все меры, которые зависят от ФСБР, будут приняты.

Мамиашвили добавил, что произошедшее не имеет отношения ни к спорту, ни к воспитанию детей.

Ранее телеграм-канал «ЧП Кавказ» опубликовал видеозапись, на которой тренер бил лежачего ребенка ногами в раздевалке. Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов заявил, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы, и пообещал, что Атаев больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
вольная борьба греко-римская борьба Дагестан Михаил Мамиашвили

Инвеst weekend РБК

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принять участие

12+

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