Мамиашвили назвал шокирующим избиение тренером юного борца после турнира

Президент Федерации спортивной борьбы России заявил, что соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. По словам Мамиашвили, этот инцидент не имеет отношения ни к спорту, ни к воспитанию детей

Михаил Мамиашвили (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что его шокировал инцидент с тренером из Дагестана Алаудином Атаевым, который избил своего юного подопечного после неудачного выступления на соревнованиях в Оренбургской области.

«Соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. Вопрос в другом — как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи — это в голове не укладывается», — сказал Мамиашвили.

По словам Мамиашвили, все меры, которые зависят от ФСБР, будут приняты.

Мамиашвили добавил, что произошедшее не имеет отношения ни к спорту, ни к воспитанию детей.

Ранее телеграм-канал «ЧП Кавказ» опубликовал видеозапись, на которой тренер бил лежачего ребенка ногами в раздевалке. Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов заявил, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы, и пообещал, что Атаев больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале.