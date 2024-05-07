Студентку из Африки приговорили к году условного срока за тверк у Вечного огня

Студентку из Африки приговорили к условному сроку за тверк у Вечного огня

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приговорил студентку из Африки Тионге Зибу к году условного срока за тверк рядом с Вечным огнем, сообщила пресс-служба судов Югры в телеграм-канале.

Зибу обвинили по ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса (реабилитация нацизма через осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества в интернете). В апреле 2022 года девушка выложила в соцсети Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором она танцует тверк возле Вечного огня с оскорбительной подписью.

Тверк — танец, в движениях которого активно используются бедра и ягодицы. Как правило, его исполняют в провокационно-сексуальной манере. Танец предположительно восходит к традиционным танцам народов Африки.

Зиба не признала вину, но извинилась за поступок. Суд назначил студентке год условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, с испытательным сроком на один год. Также студентку обязали найти постоянное жилье, ее оставили под подпиской о невыезде.

По данным Baza, студентка приехала из Замбии. Она объяснила, что не знала о символах воинской славы и не думала, что ее действия могут кого-то обидеть. Свой пост в Instagram она подписала фразой «Shaking ass for the dead» («Трясу задом для мертвых»). Студентка учится в Югорском государственном университете.