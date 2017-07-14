Такси для двоих

«Яндекс» и Uber объединяют сервисы по онлайн-заказу поездок

Сервисы «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в ряде стран СНГ. Стоимость объединенной компании, в которой «Яндекс» получит 59,3%, оценена в $3,725 млрд

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский холдинг «Яндекс» и американская корпорация Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в соcтаве новой компании, говорится в поступившем в РБК их совместном сообщении. В совместную структуру также перейдет сервис по доставке еды UberEATS в указанных странах.

По условиям соглашения Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую объединенную компанию, которая будет зарегистрирована в Нидерландах. Ее консолидированная стоимость оценена сторонами в $3,725 млрд. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, 4,1% — сотрудникам новой компании. Возглавит ее генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. Uber получит три из семи мест в совете директоров.

Тигран Худавердян о том, как выглядит объединенная платформа в цифрах за июнь 2017 года 127 городов, 6 стран

35 млн поездок в месяц

7,9 млрд руб. суммарная стоимость поездок в месяц

Доля объединенной компании в России в 2016 году была бы примерно 5–6% по совокупной стоимости поездок

Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний, ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года. Сторонам еще предстоит пройти ее согласование с регулирующими органами. В Федеральную антимонопольную службу соответствующее ходатайство еще не поступало. Как заявил глава службы Игорь Артемьев, о слиянии он узнал в четверг, 13 июля. «Некоторое представление мы имеем о том, что у нас три основных агрегатора; если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует», — пояснил он, отметив, что сотрудники ФАС проведут анализ рынка на предмет соответствия антимонопольному законодательству. На рассмотрение заявления у службы есть 30 дней, но в случае необходимости получения от сторон дополнительной информации он может быть продлен на дополнительные два месяца.

Даже после объединения оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — будут работать самостоятельно, и, как заявили стороны, — изменения в тарифной политике не планируются. Как поясняется в сообщении сторон, таксопарки и водители, работающие с обоими сервисами, перейдут на единую технологическую платформу, что «позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом». По словам сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, ​«удалось найти формулу, как выращивать «единорогов» в большой компании». «Три главных компонента — талантливая и смелая команда, экономическая свобода и большой стек технологий «Яндекса». Два года назад мы выделили «Яндекс.Такси» в отдельную компанию и дали максимум свободы. Эксперимент с «Яндекс.Такси» превзошел многие наши ожидания, и уверен, что это точно не последний пример», — заявил он.

«Партнерство с Uber поможет быстрее расширять географию бизнеса и улучшать качество сервиса, — приводятся в сообщении слова Тиграна Худавердяна. — Наши компании суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году. С момента основания «Яндекс.Такси» в 2011 году к сервису подключилось несколько сотен тысяч водителей, мы создали успешный сервис заказов такси в России и еще в пяти странах. Это позволило нам завоевать доверие у десятков миллионов людей, и мы рады продолжить работу вместе с Uber».

«Это объединение выгодно не только обеим компаниям, но главное — пользователям, водителям и городам, — отметил Пьер-Димитрий Гор-Коти, глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. — Эта сделка подтверждает исключительный рост Uber в регионе и поможет в дальнейшем формировании устойчивого международного бизнеса».

«Яндекс» не исключает первичного размещения акций (IPO) новой компании «Яндекс.Такси» и Uber, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ее представитель не уточнил возможных сроков размещения акций.

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Съехались на рынке

Uber пришел в Россию в 2013 году и доступен в 16 городах России. «Яндекс.Такси» запустился в 2011 году и на сегодняшний день работает в 126 городах и шести странах. Благодаря сделке Uber получит выход на остальные неохваченные города России, Армении и Грузии, где уже присутствует «Яндекс.Такси», а тот, в свою очередь, — в Азербайджан, где работает Uber.

Согласно финансовым показателям «Яндекса» за первый квартал 2017 года, выручка «Яндекс.Такси» составила 778 млн руб., увеличившись на 75% по сравнению с показателем 2016 года. Число поездок в сервисе выросло на 484% по сравнению с прошлым годом. Абсолютные цифры по поездкам компания не называет, однако в декабре 2016 года (этот месяц считается одним из самых прибыльных для рынка такси) сервис отчитался о 16,2 млн совершенных поездок.

О том, что «Яндекс.Такси» несколько месяцев назад занялся поиском инвестора, способного вложить $150–200 млн, при содействии JP Morgan, сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, компания проводила консультации с европейскими и азиатскими инвесторами, среди которых Softbank Capital и Tiger Global, а также вела переговоры со Сбербанком, который в июле 2016 года инвестировал неизвестную сумму в Uber через свой венчурный фонд SBT Venture Fund I, а в ноябре вложил $100 млн в Gett. Приобретением миноритарной доли в «Яндекс.Такси» также интересовались Российский фонд прямых инвестиций и China Investment Corporation, заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Согласно отчету инвестбанка UBS, «Яндекс.Такси» стал единственным российским сервисом, который вошел в мировой топ-10 приложений для поездок по требованию (ride on demand, ROD) по количеству скачиваний. Кроме того, приложение оказалось самым скачиваемым ROD-сервисом в России: в 2016 году его доля составила 30%, превысив показатели Uber (18%) и Gett (14%).

Uber не раскрывает показателей по регионам. В апреле компания объявила, что мировая выручка сервиса в 2016 году составила $6,5 млрд при убытке в $2,8 млрд.

Как ранее писал РБК со ссылкой на одного из участников рынка, через «Яндекс.Такси» в конце прошлого года в среднем совершалось 500 тыс. поездок в сутки. Количество поездок в день на Uber оценивалось в 150–170 тыс. Gett в 2016 году обеспечивал около 150 тыс. поездок в день. Остальные игроки на российском рынке — сервис «Максим» и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) — по 700–800 тыс. и 200–300 тыс. поездок соответственно. Лидером в России источник РБК называл такси-агрегатор RuТaxi (бренды «Везет» и «Лидер») с 1 млн поездок в день.

Новость об объединении двух сервисов подтверждает, что рынок заказа такси созрел для консолидации, отмечает Александр Костиков, представитель сервиса Fasten. «Два месяца назад, когда произошло объединение RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi), мы говорили, что через два-три года на рынке заказа останутся две-три крупные компании — этот процесс уже запущен. Это также показывает огромный потенциал российского рынка заказа такси», — отметил он. В рамках объединения ​RuTaxi и Fasten появился крупнейший игрок на российском рынке такси-агрегаторов. В рамках соглашения была создана единая акционерная структура, под началом которой были объединены штаты двух компаний, технологии, программные комплексы и прочее. Инвестором сделки и основным акционером выступил фонд UFG Private Equity, который вложил в проект не меньше $100 млн.

Сооснователь и партнер Inventure Partners (инвестор Gett) Антон Иншутин считает, что объединение Uber и «Яндекс.Такси» приведет к увеличению тарифов для потребителей. «Любая консолидация приводит к повышению цен, можно вспомнить примеры на телекоммуникационном рынке. Тогда как для агрегаторов такси это хорошо, в том числе для Gett, так как поднимется и комиссия с таксопарков», — сказал он.

Иншутин напомнил, что Uber аналогично поступил в Китае, где продал свой бизнес в стране главному конкуренту — Didi. Сейчас американская компания владеет 20% долей в китайском сервисе, среди инвесторов которого числится Apple.

По мнению собеседника РБК, консолидация на этом рынке будет и дальше продолжаться. «Fasten и RuTaxi больше получают свои заказы по телефону, через диспетчерские, с приложения приходят только около 15%, это менее технологичный бизнес. Со временем он будет уступать более технологичному, объединенному Uber и «Яндекс.Такси» или Gett, по мере увеличения проникновения смартфонов в регионах», — отметил он.