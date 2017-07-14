Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,23 59,83 EUR Нал. 68,87 68,17 USD Бирж. 59,82 -0,18 EUR Бирж. 68,18 -0,32 USD ЦБ. 60,18 -0,44 EUR ЦБ. 68,81 -0,64 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1959,91 +0,28% РТС 1029,89 +0,41% Brent 48,36 -0,02% DJIA 21553,09 +0,10% Nasdaq 6274,44 +0,21% FTSE 7413,44 -0,05%
Такси для двоих
Лента новостей
Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Башара Асада 02:19, Политика Bloomberg узнал о согласии Турции купить у России С-400 за $2,5 млрд 02:12, Политика Кадыров счел «странным» приговор по делу об убийстве Немцова 01:52, Политика Сербский легионер объяснил причины ухода из ЦСКА 01:27, Спорт Трамп рассказал о работе над вторым соглашением о перемирии в Сирии 01:04, Политика Трамп заявил о нежелании снимать санкции с России 00:42, Политика СМИ сообщили об освобождении гендиректора «Силовых машин» после допроса 00:39, Политика Филиал Промсвязьбанка на Кипре обвинили в мошенничестве 00:18, Бизнес Дипломаты проверят сведения о задержании в Турции семьи россиян с детьми 00:00, Общество Власти Москвы решили возвести вокруг МКАД 10 млн кв. м недвижимости 13 июл, 23:50, Политика Экс-депутат Госдумы отсудил у «Мечела» 12,7 млрд руб. 13 июл, 23:40, Бизнес Минкомсвязь объявила об устранении вируса на портале госуслуг 13 июл, 23:33, Технологии и медиа Трамп заявил о готовности «в нужное время» пригласить Путина в Белый дом 13 июл, 23:32, Политика Путин обсудил перемирие в Сирии с королем Иордании 13 июл, 23:03, Политика На Украине расследуют присвоение $3,8 млн при постройке стены от России 13 июл, 22:33, Политика Псковские пограничники задержали журналистов «МК» и Русской службы BBC 13 июл, 22:13, Общество Трамп и Макрон призвали к сотрудничеству с Россией вопреки разногласиям 13 июл, 22:12, Политика Володин предложил раскрыть данные по голосованию депутатов 13 июл, 22:00, Политика Jaguar представил новый компактный кроссовер E-Pace 13 июл, 22:00, Авто «Яндекс» исключил возможность целенаправленной атаки на портал госуслуг 13 июл, 21:48, Технологии и медиа Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в Канаде 13 июл, 21:42, Политика ФСБ задержала гендиректора «Силовых машин» за разглашение гостайны 13 июл, 21:27, Политика Reuters рассказал о готовящихся санкциях США в отношении китайских банков 13 июл, 21:19, Политика Москва резко нарастила доходы от патентов для предпринимателей 13 июл, 21:11, Экономика «Спектакли не исчезают»: фрагменты репетиции балета «Нуреев» 13 июл, 21:09, Общество Рада разрешила прокуратуре привлечь экс-главу Харькова за мошенничество 13 июл, 21:09, Политика При обрушении шахты на Урале погиб рабочий 13 июл, 21:00, Общество В «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусе на портале госуслуг 13 июл, 20:37, Технологии и медиа
Такси для двоих
Газета № 123 (2620) (1407) Технологии и медиа, 13 июл, 13:06
0
Такси для двоих
«Яндекс» и Uber объединяют сервисы по онлайн-заказу поездок
Сервисы «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в ряде стран СНГ. Стоимость объединенной компании, в которой «Яндекс» получит 59,3%, оценена в $3,725 млрд
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский холдинг «Яндекс» и американская корпорация Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в соcтаве новой компании, говорится в поступившем в РБК их совместном сообщении. В совместную структуру также перейдет сервис по доставке еды UberEATS в указанных странах.

По условиям соглашения Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую объединенную компанию, которая будет зарегистрирована в Нидерландах. Ее консолидированная стоимость оценена сторонами в $3,725 млрд. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, 4,1% — сотрудникам новой компании. Возглавит ее генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. Uber получит три из семи мест в совете директоров.

Тигран Худавердян о том, как выглядит объединенная платформа в цифрах за июнь 2017 года

  • 127 городов, 6 стран
  • 35 млн поездок в месяц
  • 7,9 млрд руб. суммарная стоимость поездок в месяц
  • Доля объединенной компании в России в 2016 году была бы примерно 5–6% по совокупной стоимости поездок

Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний, ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года. Сторонам еще предстоит пройти ее согласование с регулирующими органами. В Федеральную антимонопольную службу соответствующее ходатайство еще не поступало. Как заявил глава службы Игорь Артемьев, о слиянии он узнал в четверг, 13 июля. «Некоторое представление мы имеем о том, что у нас три основных агрегатора; если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует», — пояснил он, отметив, что сотрудники ФАС проведут анализ рынка на предмет соответствия антимонопольному законодательству. На рассмотрение заявления у службы есть 30 дней, но в случае необходимости получения от сторон дополнительной информации он может быть продлен на дополнительные два месяца.

Даже после объединения оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — будут работать самостоятельно, и, как заявили стороны, — изменения в тарифной политике не планируются. Как поясняется в сообщении сторон, таксопарки и водители, работающие с обоими сервисами, перейдут на единую технологическую платформу, что «позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом». По словам сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, ​«удалось найти формулу, как выращивать «единорогов» в большой компании». «Три главных компонента — талантливая и смелая команда, экономическая свобода и большой стек технологий «Яндекса». Два года назад мы выделили «Яндекс.Такси» в отдельную компанию и дали максимум свободы. Эксперимент с «Яндекс.Такси» превзошел многие наши ожидания, и уверен, что это точно не последний пример», — заявил он.

«Партнерство с Uber поможет быстрее расширять географию бизнеса и улучшать качество сервиса, — приводятся в сообщении слова Тиграна Худавердяна. — Наши компании суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году. С момента основания «Яндекс.Такси» в 2011 году к сервису подключилось несколько сотен тысяч водителей, мы создали успешный сервис заказов такси в России и еще в пяти странах. Это позволило нам завоевать доверие у десятков миллионов людей, и мы рады продолжить работу вместе с Uber».

«Это объединение выгодно не только обеим компаниям, но главное — пользователям, водителям и городам, — отметил Пьер-Димитрий Гор-Коти, глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. — Эта сделка подтверждает исключительный рост Uber в регионе и поможет в дальнейшем формировании устойчивого международного бизнеса».

«Яндекс» не исключает первичного размещения акций (IPO) новой компании «Яндекс.Такси» и Uber, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ее представитель не уточнил возможных сроков размещения акций.

После объявления о сделке котировки «Яндекса» на Московской бирже вышли на исторический максимум, превысив отметку 2000 руб. за акцию

Съехались на рынке

Uber пришел в Россию в 2013 году и доступен в 16 городах России. «Яндекс.Такси» запустился в 2011 году и на сегодняшний день работает в 126 городах и шести странах. Благодаря сделке Uber получит выход на остальные неохваченные города России, Армении и Грузии, где уже присутствует «Яндекс.Такси», а тот, в свою очередь, — в Азербайджан, где работает Uber.

Согласно финансовым показателям «Яндекса» за первый квартал 2017 года, выручка «Яндекс.Такси» составила 778 млн руб., увеличившись на 75% по сравнению с показателем 2016 года. Число поездок в сервисе выросло на 484% по сравнению с прошлым годом. Абсолютные цифры по поездкам компания не называет, однако в декабре 2016 года (этот месяц считается одним из самых прибыльных для рынка такси) сервис отчитался о 16,2 млн совершенных поездок.

О том, что «Яндекс.Такси» несколько месяцев назад занялся поиском инвестора, способного вложить $150–200 млн, при содействии JP Morgan, сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, компания проводила консультации с европейскими и азиатскими инвесторами, среди которых Softbank Capital и Tiger Global, а также вела переговоры со Сбербанком, который в июле 2016 года инвестировал неизвестную сумму в Uber через свой венчурный фонд SBT Venture Fund I, а в ноябре вложил $100 млн в Gett. Приобретением миноритарной доли в «Яндекс.Такси» также интересовались Российский фонд прямых инвестиций и China Investment Corporation, заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Согласно отчету инвестбанка UBS, «Яндекс.Такси» стал единственным российским сервисом, который вошел в мировой топ-10 приложений для поездок по требованию (ride on demand, ROD) по количеству скачиваний. Кроме того, приложение оказалось самым скачиваемым ROD-сервисом в России: в 2016 году его доля составила 30%, превысив показатели Uber (18%) и Gett (14%).

Uber не раскрывает показателей по регионам. В апреле компания объявила, что мировая выручка сервиса в 2016 году составила $6,5 млрд при убытке в $2,8 млрд.

Как ранее писал РБК со ссылкой на одного из участников рынка, через «Яндекс.Такси» в конце прошлого года в среднем совершалось 500 тыс. поездок в сутки. Количество поездок в день на Uber оценивалось в 150–170 тыс. Gett в 2016 году обеспечивал около 150 тыс. поездок в день. Остальные игроки на российском рынке — сервис «Максим» и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) — по 700–800 тыс. и 200–300 тыс. поездок соответственно. Лидером в России источник РБК называл такси-агрегатор RuТaxi (бренды «Везет» и «Лидер») с 1 млн поездок в день.

Новость об объединении двух сервисов подтверждает, что рынок заказа такси созрел для консолидации, отмечает Александр Костиков, представитель сервиса Fasten. «Два месяца назад, когда произошло объединение RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi), мы говорили, что через два-три года на рынке заказа останутся две-три крупные компании — этот процесс уже запущен. Это также показывает огромный потенциал российского рынка заказа такси», — отметил он. В рамках объединения ​RuTaxi и Fasten появился крупнейший игрок на российском рынке такси-агрегаторов. В рамках соглашения была создана единая акционерная структура, под началом которой были объединены штаты двух компаний, технологии, программные комплексы и прочее. Инвестором сделки и основным акционером выступил фонд UFG Private Equity, который вложил в проект не меньше $100 млн.

Сооснователь и партнер Inventure Partners (инвестор Gett) Антон Иншутин считает, что объединение Uber и «Яндекс.Такси» приведет к увеличению тарифов для потребителей. «Любая консолидация приводит к повышению цен, можно вспомнить примеры на телекоммуникационном рынке. Тогда как для агрегаторов такси это хорошо, в том числе для Gett, так как поднимется и комиссия с таксопарков», — сказал он.

Иншутин напомнил, что Uber аналогично поступил в Китае, где продал свой бизнес в стране главному конкуренту — Didi. Сейчас американская компания владеет 20% долей в китайском сервисе, среди инвесторов которого числится Apple.

По мнению собеседника РБК, консолидация на этом рынке будет и дальше продолжаться. «Fasten и RuTaxi больше получают свои заказы по телефону, через диспетчерские, с приложения приходят только около 15%, это менее технологичный бизнес. Со временем он будет уступать более технологичному, объединенному Uber и «Яндекс.Такси» или Gett, по мере увеличения проникновения смартфонов в регионах», — отметил он.

Авторы: Ирина Парфентьева, Ирина Ли, Мария Коломыченко.
Теги: Uber , «Яндекс»
Материалы по теме
Виталий Крылов Создатель бренда: что означает для Uber уход Трэвиса Каланика Мнение
Глава «Ростелекома» заявил о планах создать российский аналог Uber и Gett Бизнес
Российско-китайский фонд подал заявку на инвестиции в «Яндекс.Такси» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав