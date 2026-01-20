Лавров назвал «дипломатическим хамством» угрозы посольству в Дании

Здание Посольства России в Дании (Фото: Посольство России в Дании)

Угроза мэрии Копенгагена изъять земельные участки, на которых расположены здания российской дипломатической миссии, — это «дипломатическое хамство», заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.

Лавров предположил, что намерения датских властей связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Думаю, это как-то связано с Гренландией, может, им нужно людей переселять, а земли не хватает», — отметил министр.

При этом глава МИДа подчеркнул, что Россия не оставит подобные угрозы без внимания. «То, что это дипломатическое хамство, сомнений нет. Мы достойно на это ответим. Не думаю, что получится у этих датских бюрократов таким грубейшим образом создать прецедент», — сказал Лавров.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что датские власти блокируют работу посольства: дипломаты не могут продлить аккредитацию, а также получить доступ к банковским услугам. По его словам, в стране сократили ряд сотрудников российской дипмиссии и ограничили работу Российского центра науки и культуры.

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — сообщил посол.

Гренландия входит в состав Датского королевства в качестве автономной территории. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны установить контроль над автономной территорией. По его словам, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.

Также американский лидер обвинил Данию в том, что она на протяжении 20 лет не может устранить «российскую угрозу» в районе Гренландии. Дания уже отправила в Гренландию дополнительные военные силы. Страна наращивает свое военное присутствие.

Лавров также отметил, что Гренландия является колониальным завоеванием, а не естественной частью Датского королевства. По его словам, сейчас у России нет условий для заключения с Гренландией договора о взаимопомощи.