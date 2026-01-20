Российская «дочка» Google подала иск к кипрской компании на ₽1,2 млрд

Российская «дочка» Google подала иск в Арбитражный суд Москвы к кипрской Olbery Ventures Limited на 1,23 млрд руб. Компания владеет рекламным агентством «Алгоритм трейдинг», следует из данных судебной картотеки

Российская дочерняя компания Google, ООО «Гугл», подала в арбитражный суд Москвы иск к кипрской компании Olbery ventures limited, владеющий рекламным агентством ООО «Алгоритм трейдинг», требуя взыскать с нее 1,23 млрд руб., следует из онлайн-картотеки Арбитражного суда Москвы.

Соответчиком в заявлении российского «Гугл» указан Константин Черепанов. Иск поступил в суд 19 января, однако дата рассмотрения дела еще не назначена.

Конкурсный управляющий «Гугла» Валерий Таляровский рассказал «РИА Новости», что иск вытекает из спора, который стороны вели в 2025 году, когда суды трех инстанций взыскали с ООО «Алгоритм трейдинг» в пользу «Гугл» около 876 млн руб. РБК направил запрос конкурсному управляющему ООО «Гугл» Валерию Толяровскому

ООО «Гугл» был признан в октябре 2023 года банкротом по решению Арбитражного суда Москвы. Валерий Таляровский из Межрегионального центра экспертов и профессиональных управляющих стал временным управляющим компании, по его словам, размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет почти 53,6 млрд руб.

После начала военной операции России на Украине Google, как и другие иностранные компании, приостановила деятельность в России. 4 марта 2022 года корпорация закрыла возможность продажи рекламы в России. Затем стали известны планы о вывозе сотрудников Google. В отчетности по итогам 2022 года «Гугл» указывала, что в компании остался один сотрудник.

