В МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльская АЭС обесточена

Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Все внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит пресс-служба агентства в соцсети X.

«ЧАЭС полностью лишилась электроснабжения, а также пострадали линии электропередачи, ведущие к другим АЭС», — сказано в публикации.

МАГАТЭ добавило, что повреждены несколько украинских электрических подстанций. Агентство активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность, добавил Гросси.

В конце декабря директор станции Сергей Тараканов предупреждал, что саркофаг на Чернобыльской АЭС может разрушиться в случае нового удара. В начале 2025 года в результате удара в саркофаге образовалась дыра. Тараканов сказал, что полное восстановление этого укрытия может занять три-четыре года.

Украинский президент Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию. Кремль назвал удар по Чернобыльской АЭС провокацией. «Не может быть и речи, чтобы наносились удары по объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) расположена на берегу реки Припять, рядом с одноименным городом в Киевской области, покинутым жителями сразу после аварии в 1986 году.

Материал дополняется