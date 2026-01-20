Суд обязал Роскомнадзор ограничить доступ к сервису, изменяющему голос
Хамовнический районный суд обязал Роскомнадзор ограничить доступ к сервису для iOS, позволяющему изменять голос абонента при телефонных звонках, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Административный иск о запрете распространения приложения в App Store и на сайте apps.apple.com удовлетворен. Суд посчитал, что звонки с измененным голосом могут быть связаны с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о террористических актах, в том числе на объекты социальной инфраструктуры, органы государственной власти, транспорта и места массового скопления людей.
Приложение признано информацией, запрещенной к распространению на территории России в интернете.
В декабре 2025 года ведомство сообщило о блокировке другого сервиса для iOS — FaceTime.
«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — пояснили в службе.
FaceTime — это приложение для видеозвонков и аудиозвонков, разработанное Apple. Оно доступно только пользователям экосистемы Apple — владельцам устройств на базе iOS, iPadOS и macOS, пользователи Android и Windows не могут напрямую подключиться к сервису.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика