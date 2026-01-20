 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров рассказал, получила ли Россия приглашение на G7

Глава МИД Сергей Лавров сказал, что Россия не получила предложения на G7
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Россия не получала приглашения на саммит G7. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Получала ли Россия приглашение на встречу G7 в Париже? Нет, не получала», — сказал Лавров.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы на брифинге, также сказал, что Россия не получала приглашения на встречу G7 в Париже.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Политика
Фото:realDonaldTrump / Truth Social

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже встречу «Группы семи» (G7) и пригласить туда российских представителей.

Bloomberg писал, что Франция хочет 21 января созвать встречу глав финансовых ведомств «Большой семерки». Страна с 1 января 2026 года председательствует в G7.

