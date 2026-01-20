Зеленский: Дания не обращалась с вопросом об отправке военных в Гренландию

Зеленский ответил на вопрос об отправке украинских военных в Гренландию

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Правительство Дании не обращалось к Украине с просьбой послать военных на учения в Гренландию. Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, будет ли он посылать в Гренландию военных на учения, если Дания попросит, и была ли такая просьба.

«Что касается наших военных — вы знаете <...>, все наши военные находятся на фронте. Сегодня вопрос военных — это вопрос дефицита, безусловно», — ответил Зеленский.

Он отметил, что у Киева с премьер-министром Дании Метте Фредериксен «очень хорошие отношения».

«Она ко мне с таким вопросом не обращалась», — пояснил президент и добавил, что такой просьбы не было, потому что Украину не берут в НАТО и она не является членом альянса.

Киев и Копенгаген в феврале 2024 года подписали договор о сотрудничестве в области безопасности. Подобные соглашения Киев тогда подписывал со многими государствами, называя их договорами о «гарантиях безопасности».

Полное название документа звучит как Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией. Договор не содержит обязательства посылать военные контингенты стран друг другу.