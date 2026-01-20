 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Зеленский ответил на вопрос об отправке украинских военных в Гренландию

Зеленский: Дания не обращалась с вопросом об отправке военных в Гренландию
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Правительство Дании не обращалось к Украине с просьбой послать военных на учения в Гренландию. Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, будет ли он посылать в Гренландию военных на учения, если Дания попросит, и была ли такая просьба.

«Что касается наших военных — вы знаете <...>, все наши военные находятся на фронте. Сегодня вопрос военных — это вопрос дефицита, безусловно», — ответил Зеленский.

Он отметил, что у Киева с премьер-министром Дании Метте Фредериксен «очень хорошие отношения».

«Она ко мне с таким вопросом не обращалась», — пояснил президент и добавил, что такой просьбы не было, потому что Украину не берут в НАТО и она не является членом альянса.

Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности
Политика
Метте Фредериксен и Владимир Зеленский

Киев и Копенгаген в феврале 2024 года подписали договор о сотрудничестве в области безопасности. Подобные соглашения Киев тогда подписывал со многими государствами, называя их договорами о «гарантиях безопасности».

Полное название документа звучит как Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией. Договор не содержит обязательства посылать военные контингенты стран друг другу.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Зеленский Гренландия Дания Метте Фредериксен
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Стубб предложил сводить Трампа в сауну для решения вопроса о Гренландии
Политика
FT назвала Гренландию эпицентром новой «Большой игры»
Политика
FT узнала, что в Европе усомнились в идее отправки войск в Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
СК сообщил, что главе Звездного Городка предъявлено обвинение Общество, 15:20
Акции электроэнергетических компаний Китая подскочили на фоне развития ИИ Инвестиции, 15:15
В МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльская АЭС обесточена Политика, 15:08
Лавров назвал «дипломатическим хамством» угрозы посольству в Дании Политика, 15:04
В НЦ «Россия» пройдут Январские экспертные диалоги о трендах будущего Отрасли, 15:04
Шереметьево стало претендентом на аэропорт Домодедово Бизнес, 15:03
Зеленский ответил на вопрос об отправке украинских военных в Гренландию Политика, 14:53
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Российская «дочка» Google подала иск к кипрской компании на ₽1,2 млрд Экономика, 14:52
Универсиада: что это, расписание на 2027 год и правила участия База знаний, 14:51
«Спартак» в результате обмена получил лучшего бомбардира аутсайдера КХЛ Спорт, 14:50
Суд обязал Роскомнадзор ограничить доступ к сервису, изменяющему голос Общество, 14:48
Какой ресторан выбрать: сибирская «чушь» и телепорт в Узбекистан Стиль, 14:44
Лавров рассказал, получила ли Россия приглашение на G7 Политика, 14:40
Стубб предложил сводить Трампа в сауну для решения вопроса о Гренландии Политика, 14:36