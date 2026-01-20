 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

FT назвала Гренландию эпицентром новой «Большой игры»

FT: Гренландия стала эпицентром новой «Большой игры»
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Из-за претензий Трампа на остров в арктическом регионе сложилась обстановка, напоминающая «Большую игру» — противостояние Российской империи и Британии в конце XIX века. Европа защищает местные страны, а США укрепляют свою оборону
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию подорвали относительное спокойствие, царившее вокруг острова. Видение политики вокруг Гренландии сменилось с сотрудничества на противостояние в стиле «Большой игры». Такую оценку происходящему вокруг острова дал декан Мидлендского университета Клаус Доддс, передает The Financial Times (FT).

«Большая игра» — термин, описывающий геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Центральной и Южной Азии в XIX — начале XX веков. Вместо масштабных войн империи использовали разведку, шпионаж, дипломатические интриги и локальные военные экспедиции.

Понятие ввел офицер британской разведки Артур Конолли, а широкую популярность оно получило благодаря роману Редьярда Киплинга «Ким».

Доддс видит корень конфликта вокруг Гренландии в столкновении двух подходов: европейской концепции «арктической безопасности», сфокусированной на защите местных сообществ, и американской доктрины «обороны полушария», которая, по сути, является стремлением сверхдержавы к жесткому доминированию, где интересы малых государств не учитываются, передает FT.

По словам Доддса, Китай также попытается использовать нынешнюю слабость России, чтобы укрепить свои позиции в Арктике, указав на интерес Пекина к Северному морскому пути, который мог бы вдвое сократить время доставки грузов в Европу.

CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию
Политика
Фото:Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

«Мы сталкиваемся с ситуацией, напоминающей «Большую игру» по урегулированию сфер господства. Ужасная логика заключается в том, что Европа оказалась зажатой между этими сферами урегулирования», — добавил декан Мидлендского университета.

Назначенный Трампом глава комиссии США по арктическим исследованиям Томас Дэнс заявил, что Гренландия является «парадным пунктом» для обороны полушария. «Дело в том, можно ли полагаться на небольшую страну на другом конце света в вопросах безопасности у самых границ Америки. Мы считаем такой риск чрезмерным», — отметил он, имея в виду Данию, передает FT.

Дипломаты западных арктических государств: Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции — ищут способы сохранить стабильность в регионе, отметила газета. Их опасения вызывает то, что территориальные претензии Трампа могут спровоцировать обратный эффект — рост влияния России и Китая в Арктике.

Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и является «абсолютно необходимым» для обороны Соединенных Штатов. The Wall Street Journal сообщила, что планы по аннексии Гренландии в уме президента США укрепила успешная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля десятипроцентных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения договоренностей о «полном и окончательном приобретении» Гренландии. С 1 июня ставка пошлин должна увеличиться до 25%.

В ответ восемь европейских стран направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». Кроме того, FT со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока.

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Гренландия США Россия Китай захват
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
