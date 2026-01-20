FT назвала Гренландию эпицентром новой «Большой игры»

Из-за претензий Трампа на остров в арктическом регионе сложилась обстановка, напоминающая «Большую игру» — противостояние Российской империи и Британии в конце XIX века. Европа защищает местные страны, а США укрепляют свою оборону

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию подорвали относительное спокойствие, царившее вокруг острова. Видение политики вокруг Гренландии сменилось с сотрудничества на противостояние в стиле «Большой игры». Такую оценку происходящему вокруг острова дал декан Мидлендского университета Клаус Доддс, передает The Financial Times (FT).

«Большая игра» — термин, описывающий геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Центральной и Южной Азии в XIX — начале XX веков. Вместо масштабных войн империи использовали разведку, шпионаж, дипломатические интриги и локальные военные экспедиции. Понятие ввел офицер британской разведки Артур Конолли, а широкую популярность оно получило благодаря роману Редьярда Киплинга «Ким».

Доддс видит корень конфликта вокруг Гренландии в столкновении двух подходов: европейской концепции «арктической безопасности», сфокусированной на защите местных сообществ, и американской доктрины «обороны полушария», которая, по сути, является стремлением сверхдержавы к жесткому доминированию, где интересы малых государств не учитываются, передает FT.



По словам Доддса, Китай также попытается использовать нынешнюю слабость России, чтобы укрепить свои позиции в Арктике, указав на интерес Пекина к Северному морскому пути, который мог бы вдвое сократить время доставки грузов в Европу.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, напоминающей «Большую игру» по урегулированию сфер господства. Ужасная логика заключается в том, что Европа оказалась зажатой между этими сферами урегулирования», — добавил декан Мидлендского университета.

Назначенный Трампом глава комиссии США по арктическим исследованиям Томас Дэнс заявил, что Гренландия является «парадным пунктом» для обороны полушария. «Дело в том, можно ли полагаться на небольшую страну на другом конце света в вопросах безопасности у самых границ Америки. Мы считаем такой риск чрезмерным», — отметил он, имея в виду Данию, передает FT.

Дипломаты западных арктических государств: Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции — ищут способы сохранить стабильность в регионе, отметила газета. Их опасения вызывает то, что территориальные претензии Трампа могут спровоцировать обратный эффект — рост влияния России и Китая в Арктике.

Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и является «абсолютно необходимым» для обороны Соединенных Штатов. The Wall Street Journal сообщила, что планы по аннексии Гренландии в уме президента США укрепила успешная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля десятипроцентных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения договоренностей о «полном и окончательном приобретении» Гренландии. С 1 июня ставка пошлин должна увеличиться до 25%.

В ответ восемь европейских стран направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». Кроме того, FT со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока.