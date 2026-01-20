 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Зеленский ответил на вопрос о работе в «Совете мира» с Москвой и Минском

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «трудно представить», как Россия и Белоруссия наряду с Украиной будут работать в «Совете мира» американского президента Дональда Трампа. Слова главы государства передает «Европейская правда».

«Мне очень сложно представить, как мы с Россией будем вместе в том или ином совете, в названии которого есть слово «мир», — сказал он.

Говоря об участии в «Совете мира», он отметил, что Украина получила приглашение и дипломаты уже прорабатывают этот вопрос.

Трамп пригласил Зеленского в «Совет мира»
Политика
Владимир Зеленский

О формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. Ранее Песков сообщил, что приглашение войти в организацию получила и Россия. Он отметил, что Москва надеется на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы.

Помимо России, Украины и Белоруссии, приглашения получили представители Еврокомиссии и еще 46 стран, пишет Bloomberg.

Чтобы стать постоянным членом совета, страна должна внести взнос в размере $1 млрд в течение первого года. Временное членство будет бесплатным и закрепляется за страной на три года. Каждая страна в совете будет иметь один голос, решения будут приниматься большинством, однако каждое должно быть одобрено председателем совета, то есть Трампом.

По изначальной задумке организация была предназначена для контроля и восстановления Газы, однако Financial Times передает, что в хартии анклав не упоминается, целью Совета указано «содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта». Как пишет газета, «Совет мира» может получить мандат, который позволит ему конкурировать с ООН.

Александра Озерова
Владимир Зеленский Россия Белоруссия Украина Дональд Трамп Совет мира
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
