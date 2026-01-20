 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК сообщил, что мэру Звездного городка предъявлено обвинение

Мэр Звёздного городка обвиняется в получении взятки в размере 365 тыс. рублей
Евгений Баришевский
Евгений Баришевский (Фото: barishevskiy / Telegram)

Мэру подмосковного Звездного городка предъявлено обвинение в получении взятки в 365 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Также обвинения предъявлены знакомым мэра и местному предпринимателю.

«В зависимости от роли они обвиняются в получении взятки, посредничестве и даче взятки (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что 16 января глава городского округа получил от предпринимателя через посредников взятку — 365 тыс. руб. Деньги предназначались за прием выполненных работ по контракту, речь идет о благоустройстве дошкольного учреждения.

«В отношении всех фигурантов избраны меры пресечения», — отметили в СК.

Следователь провел обыски и допросы. В СК добавили, что сбор доказательств продолжается.

РБК обратился в пресс-службу Тверского суда, направил запрос в администрацию городского округа Звездный городок.

Главу Звездного Городка заподозрили в получении крупной взятки
Общество
Евгений Баришевский

Ранее сообщалось, что глава подмосковного Звездного городка Евгений Баришевский подозревается в получении крупной взятки. Это следует из картотеки Тверского суда Москвы. Следствие просило арестовать Баришевского, но суд оставил его на свободе.

Местная газета «Взгляд с орбиты» писала, что Баришевский был задержан несколько дней назад. По данным издания, причиной задержания чиновника стала взятка за принятие работ по благоустройству детского сада «Ласточка».

44-летний Баришевский занимает должность мэра Звездного городка с 2022 года. До этого был главой подмосковной Лобни (2021–2022), врио руководителя администрации городского округа Звездный городок (2017–2018), а также возглавлял администрацию Орехово-Зуево (2014–2016). С 2011 по 2014 год работал первым заместителем руководителя московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Авторы
Теги
Елена Наумова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
чиновник Звездный городок обвинение
