0

Шереметьево стало претендентом на аэропорт Домодедово

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже «Домодедово», АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие, сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево со ссылкой на слова генерального директора аэропорта Михаила Василенко.

В пресс-службе отметили, что «Шереметьево» после длительного анализа приняло решение принять участие в открытом аукционе по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», несмотря на то, что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций».

«По имеющимся данным аэропорт Домодедово имеет задолженность по кредитам более 75 млрд руб. Текущая финансовая деятельность не позволяет Обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства. По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 миллиардов рублей. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово», — охарактеризовали продающийся актив в АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Аукцион на аэропорт Домодедово должен был пройти сегодня, актив был выставлен по начальной цене 132,2 млрд руб. Однако торги не состоялись. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, но комиссия не допустила его до процедуры, так как он предоставил не все документы.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Герман Костринский Герман Костринский
Шереметьево
