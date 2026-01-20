 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Российский бюджет получил ₽131 млрд от контрсанкционных мер

ТАСС: Контрсанкционные меры принесли федеральному бюджету 131 млрд руб.
Контрсанкционные меры, включая пошлины на товары из недружественных стран, принесли федеральному бюджету России 131 млрд руб., следует из материалов к стратегической сессии по внешнеэкономической деятельности
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Контрсанкционные меры, в том числе пошлины на товары из недружественных стран, принесли бюджету России 131 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

«Контрсанкционные меры... стали полноценным источником доходов. Бюджет получил 131 млрд руб.», — говорится в материалах.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле, введенных еще указом в марте 2022 года.

В указе говорилось, что ограничения применяются «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного функционирования промышленности». В перечне товаров, подпадающих под запреты и ограничения, есть технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника. Тогда же, в марте 2022 года, правительство утвердило перечень недружественных стран, которых коснутся эти меры. В него вошли США, государства — члены Евросоюза, Канада, Япония, Великобритания и др. Всего в списке 49 стран.

Изначально ограничения действовали до конца 2023 года, затем Владимир Путин продлил их до 31 декабря 2025 года.

