Политика
0

Лавров заявил, что ударные системы Typhon остались в Японии после учений

Лавров: Москва озабочена тем, что вывоз установок Typhon из Японии задерживается
Фото: ModJapan_en / X
Фото: ModJapan_en / X

Москва озабочена тем, что мобильные наземные установки Typhon для запуска ракет Tomahawk до сих пор не вывезены с территории Японии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

США завезли Typhon в сентябре прошлого года в рамках американо-японских военных учений Resolute Dragon. Как заявил Лавров, установки по-прежнему остаются на территории страны.

«Эти ударные системы были развернуты, как нам сказали, на временной основе только для проведения каких-то учений, но, по нашим данным, эти боевые комплексы Typhon, которые предназначены для пуска крылатых ракет Tomahawk, с территории Японии не выведены. Так что у нас озабоченность сохраняется», — сказал он (цитата по ТАСС).

США вывезли из Японии установки Typhon после недовольства России и Китая
Политика
Фото:Tim Kelly / Reuters

Typhon — мобильная наземная пусковая установка, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета около 2 тыс. км и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км). Она специально разработана для использования в Индо-Тихоокеанском регионе.

Учения проходили на всей территории Японии в период с 11 по 25 сентября. В конце октября МИД России заявил, что посольству Японии в Москве «была выражена озабоченность» тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена батарея наземного комплекса. Обеспокоенность по этому поводу также выразил Пекин, потребовавший немедленно вывезти Typhon.

Как сообщила администрация города Ивакуни, на авиабазу которого были завезены установки, вывоз Typhon после завершения учений был временно отложен, однако к ноябрю процедура была полностью завершена. Вывоз систем также подтвердили в посольстве Японии в России.

Александра Озерова
Сергей Лавров Tomahawk Япония США
Сергей Лавров
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
