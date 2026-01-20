«Спартак» в результате обмена получил лучшего бомбардира аутсайдера КХЛ

Московский «Спартак» провел обмен с «Адмиралом», приобретя лучшего бомбардира. Взамен дальневосточный клуб получил защитника Никиту Ефремова, нападающих Егора Чезганова и Даниэля Усманова и права на Максима Мусорова

Даниил Гутик (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Московский «Спартак» совершил сделку с «Адмиралом» из Владивостока, усилив атакующую линию. В состав красно-белых перешел 24-летний нападающий Даниил Гутик, который на протяжении последних сезонов был лидером по результативности дальневосточной команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Спартак» расстался с тремя игроками, чтобы приобрести нового хоккеиста. Защита клуба потеряла Никиту Ефремова, а нападение — Егора Чезганова и Даниэля Усманова. Кроме того, «Спартак» уступил «Адмиралу» права на Максима Мусорова.

Гутик — двукратный обладатель Кубка Харламова, в прошлом выступавший в системах ярославского «Локомотива» и московского «Динамо». На протяжении трех последних сезонов 24-летний форвард был лучшим бомбардиром «Адмирала», набрав 130 (56+74) очков за 219 матчей в КХЛ. В текущем сезоне Гутик забросил 12 шайб и отдал 16 передач в 44 матчах.

24-летний защитник Ефремов в нынешнем сезоне отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Нападающие Чезганов (23 года) и Усманов (23 года) провели по 13 и 25 встреч в регулярке, записав на свой счет одну передачу и три (2+1) очка соответственно.

«Спартак» за 45 матчей набрал 51 очко и занимает восьмое место в Западной конференции. «Адмирал» с 34 очками за 45 игр — последнее в Восточной.