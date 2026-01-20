«Спартак» в результате обмена получил лучшего бомбардира аутсайдера КХЛ
Московский «Спартак» совершил сделку с «Адмиралом» из Владивостока, усилив атакующую линию. В состав красно-белых перешел 24-летний нападающий Даниил Гутик, который на протяжении последних сезонов был лидером по результативности дальневосточной команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Спартак» расстался с тремя игроками, чтобы приобрести нового хоккеиста. Защита клуба потеряла Никиту Ефремова, а нападение — Егора Чезганова и Даниэля Усманова. Кроме того, «Спартак» уступил «Адмиралу» права на Максима Мусорова.
Гутик — двукратный обладатель Кубка Харламова, в прошлом выступавший в системах ярославского «Локомотива» и московского «Динамо». На протяжении трех последних сезонов 24-летний форвард был лучшим бомбардиром «Адмирала», набрав 130 (56+74) очков за 219 матчей в КХЛ. В текущем сезоне Гутик забросил 12 шайб и отдал 16 передач в 44 матчах.
24-летний защитник Ефремов в нынешнем сезоне отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Нападающие Чезганов (23 года) и Усманов (23 года) провели по 13 и 25 встреч в регулярке, записав на свой счет одну передачу и три (2+1) очка соответственно.
«Спартак» за 45 матчей набрал 51 очко и занимает восьмое место в Западной конференции. «Адмирал» с 34 очками за 45 игр — последнее в Восточной.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика