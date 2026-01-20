Универсиада: что это, расписание на 2027 год и правила участия

Церемония открытия летней Универсиады на стадионе спортивного парка озера Дунъань в Чэнду, Китай, 28 июля 2023 года (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Содержание:

Универсиада — это привычное название для масштабных соревнований FISU World University Games (Всемирных университетских игр FISU). Студенческие игры собирают тысячи молодых спортсменов со всего мира и проводятся с соблюдением стандартов международного профессионального уровня. Соревнования становятся трамплином в большой спорт, а для некоторых открывают двери для участия в Олимпийских играх. В 2025 году студенческие игры прошли в итальянском Турине (зима) и немецком Рейн-Руре (лето). Теперь спортивный мир смотрит в сторону Южной Кореи и Китая, которые примут летние и зимние соревнования в 2027 году.

Что такое универсиада и почему она сменила название

Универсиада (на англ. Universiade) — это международные студенческие спортивные игры, которые собирают лучших университетских атлетов планеты. Термин представляет собой комбинацию слов University (университет) и Olympiad (олимпиада).

Первые международные студенческие соревнования, которые в 1923 году принял Париж, назывались Всемирными университетскими играми. Международная конфедерация студентов выступала организатором таких соревнований вплоть до 1939-го. Международную федерацию университетского спорта (фр. Fédération internationale du sport universitaire, FISU) учредили в 1949 году. В 1957-м студенческие игры прошли снова в Париже. В турнире участвовали представители 32 государств. Статус универсиады этому событию не присвоили.

Первая официальная универсиада прошла летом 1959 года в Турине. Итальянский город собрал 1407 спортсменов из 43 стран. К концу 2025-го организация устроила 32 летние и 31 зимнюю универсиаду. По количеству участников рекорд установила Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани. В ней соревновались 11 759 атлетов, представлявших 159 государств.

В 2020 году FISU провела масштабный ребрендинг. Организация переименовала соревнования в FISU World University Games (Всемирные университетские игры FISU). В федерации тогда отметили, что новый логотип и название повысят узнаваемость бренда. Но понятие «универсиада» все равно продолжают использовать в общении и в СМИ.

Структура соревнований четко организована: игры делятся на зимние и летние, которые проходят раз в два года в нечетные годы. Такой график позволяет студентам регулярно участвовать в международных соревнованиях в течение учебы. Организация проведения находится под контролем FISU, которая устанавливает стандарты качества, во многом не уступающие олимпийским.

Симоне Менкарелли из Италии соревнуется с Кендриком Жаном Жозефом из Франции во время матча за бронзовые медали в командном зачете по фехтованию на шпагах среди мужчин между Францией и Италией. Эссен, Германия, 21 июля 2025 года (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Календарь событий: итоги 2025-го и планы на будущее

2025 год оказался насыщенным для мирового студенческого спорта.

Итальянский Турин принимал зимнюю универсиаду с 13 по 23 января. Турнир собрал более 1,5 тыс. студентов-спортсменов из 54 государств. Они соревновались в 11 спортивных дисциплинах. Лидером медального зачета стала Франция. Команда получила 40 наград, среди них 18 золотых медалей. Российские атлеты на турнире не выступали.

Регион Рейн-Рур в Германии с 16 по 27 июля стал площадкой для проведения летней универсиады. На турнир прибыли около 8,5 тыс. спортсменов. Они представляли свыше 150 государств. Борьба за награды велась в 18 спортивных направлениях. Команда Японии завоевала первенство по золотым медалям — 34 награды. Американская сборная опередила всех по суммарному количеству медалей и получила 84 награды, в том числе 28 золотых. Россияне могли участвовать в нейтральном качестве. Делегация состояла из 48 атлетов. Они выиграли 16 медалей разного достоинства: шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды.

Где пройдут следующие универсиады (Всемирные университетские игры FISU).

Зимние игры пройдут с 15 по 25 января 2027 года в городах Чанчунь и Цзилинь (Китай). Решение было принято в конце ноября 2025-го. Планируется, что участие в них примут спортсмены из 50 стран. Для Китая это вторая зимняя универсиада, после Харбина в 2009 году.

Летняя универсиада состоится с 1 по 12 августа 2027 года в южнокорейской провинции Чхунчхон. Ожидается, участвовать будут около 10 тыс. спортсменов из более чем 150 стран. Расписание соревнований на универсиаде по состоянию на конец 2025 года не утверждено. Известно, что участники игр поборются за награды в 18 видах спорта. Это третьи летние студенческие игры для Южной Кореи. Первые прошли в городе Тэгу в 2003 году, а вторые — в Кванджу в 2015-м.

Кроме того, летние игры 2029 года примет Северная Каролина (США) с 11 по 22 июля. Это будут вторая летняя универсиада в США, после Буффало в 1993 году. Ожидаемые масштабы — свыше 7 тыс. молодых спортсменов из более чем 100 стран.

Церемония открытия летней универсиады-2023 на стадионе спортивного парка озера Дунъань в Чэнду. Китай, 28 июля 2023 года

Виды спорта: зимняя и летняя программа

Вне зависимости от программы (зимняя или летняя) виды спорта делятся на обязательные и дополнительные. Соревнования по первым проходят каждую универсиаду, а вторые определяет принимающая страна. Зимняя универсиада с 2027 года предусматривает десять обязательных видов спорта (добавится лыжное спортивное ориентирование), а летняя — 15. Перечень обязательных видов на зимней и летней универсиадах представлен в таблице.

Номер Зимняя универсиада Летняя универсиада 1 Биатлон Бадминтон 2 Горнолыжный спорт Баскетбол 3 Керлинг Водное поло 4 Лыжное спортивное ориентирование (с 2027 года) Волейбол 5 Лыжные гонки Дзюдо 6 Сноуборд Легкая атлетика 7 Фигурное катание Настольный теннис 8 Фристайл Плавание 9 Хоккей с шайбой Прыжки в воду 10 Шорт-трек Спортивная гимнастика 11 - Стрельба из лука 12 - Теннис 13 - Тхэквондо 14 - Фехтование 15 - Художественная гимнастика

Страна — организатор универсиады может выбрать до трех дополнительных видов спорта. Например, на зимних играх в Турине в 2025 году в качестве опциональных были выбраны ски-альпинизм и лыжное спортивное ориентирование, а на летней универсиаде в Рейн-Руре — баскетбол 3 на 3, пляжный волейбол и гребля. На летних университетских играх в Южной Корее в 2027 году в числе дополнительных видов спорта — пляжный волейбол, гольф и гребля. Опциональные виды спорта со временем могут быть приняты в перечень обязательных, как это произошло с лыжным ориентированием.

Правила отбора спортсменов

FISU устанавливает следующие правила отбора спортсменов на универсиаду.

Гражданство — участник универсиады выступает за ту страну, гражданином которой является.

Возраст участников четко ограничен — от 18 до 25 лет включительно на 31 декабря года проведения соревнований. Например, в играх в Турине и Рейн-Руре 2025 года могли участвовать спортсмены, которые родились с 1 января 2000 по 31 декабря 2007 года.

Студенческий статус — к соревнованиям допускаются две категории спортсменов. Первая — действующие студенты университетов или аналогичных учебных заведений, статус которых признан соответствующим национальным органом. Вторая — выпускники, получившие академическую степень или диплом в календарный год, предшествующий событию. Это означает, что спортсмен, завершивший обучение в 2026 году, может участвовать в универсиаде-2027.

Спортивная квалификация определяется национальной федерацией. Спортсмены выполняют нормативы и проходят отборочные соревнования внутри страны.

Элиана Чжан из Канады выполняет удар справа против Мехты Салони Самирбхай из Гонконга во время матча 1/32 финала женского одиночного разряда в смешанном парном разряде по бадминтону. Мюльхайм, Германия, 24 июля 2025 года (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Значение универсиады для спортивной карьеры

Уровень организации Всемирных студенческих игр сопоставим с Олимпийскими играми. Так, по расчетам, трансляции летних игр 2029 года охватят аудиторию свыше 300 млн зрителей. Все это позволяет атлетам адаптироваться к формату крупных международных соревнований.

Многие спортсмены приезжают на универсиаду уже в статусе олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Например, российская гимнастка Евгения Канаева завоевала девять золотых медалей на универсиадах 2009 и 2011 годов, имея золото Олимпиады-2008 в Пекине. В 2012-м спортсменка выиграла золото на Олимпийских играх в Лондоне.

Но для некоторых студенческие игры становятся катализатором спортивной карьеры. Так, польский метатель молота Павел Файдек выигрывал на универсиадах в Шэньчжэне (2011) и Казани (2013), после чего пять раз подряд становился чемпионом мира.

Частые вопросы о студенческом спорте

Могут ли школьники участвовать в универсиаде?

Нет, школьники не могут участвовать в универсиаде. Соревнования предназначены исключительно для студентов высших учебных заведений и недавних выпускников. Минимальный возраст участников — 18 лет на 31 декабря года соревнований.

Как часто проходят эти соревнования?

Универсиады организуются FISU с периодичностью один раз в два года. Зимние и летние соревнования проходят в один год, но в разных странах и в разное время. Зимние универсиады обычно проводятся в январе, а летние — в июле-августе. Такой график позволяет студентам участвовать в нескольких универсиадах в течение учебы.

Кто оплачивает поездку спортсмена?

Финансирование поездки на универсиаду зависит от страны и организационной структуры студенческого спорта. В большинстве случаев расходы покрывает национальная студенческая спортивная федерация, которая получает финансирование из разных источников — государственных субсидий, спонсорских контрактов, членских взносов. Некоторые университеты имеют специальные фонды поддержки спортсменов высокого уровня и могут частично или полностью финансировать участие своих студентов.