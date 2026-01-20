 Перейти к основному контенту
Стубб предложил сводить Трампа в сауну для решения вопроса о Гренландии

Александр Стубб и Дональд Трамп
Александр Стубб и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб предложил сходить с президентом США Дональдом Трампом в сауну для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Гренландии.

«Иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. <…> От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. <…> Почему бы и нет?», — сказал Стубб.

Стубб подчеркнул, что считает себя «финном до мозга костей» и иногда принимает решения после того, как хорошо попарится в сауне. Он также выразил надежду на то, что в ходе Всемирного экономического форума в Давосе получится разрешить «довольно сложную ситуацию».

Материал дополняется

