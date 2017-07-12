Рубль подкосил веру в благополучие

Слабость российской валюты подорвала уверенность среднего класса в богатстве страны

Уверенность российского среднего класса в благополучии страны снизилась во втором квартале, следует из данных Sberbank CIB. Причина — в курсе рубля, который многие традиционно считают индикатором состояния экономики

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Уверенность представителей российского среднего класса в богатстве своей страны снизилась во втором квартале 2017 года. Об этом говорится в обзоре «Индекс Иванова», который готовит Sberbank CIB. Под условными «Ивановыми» подразумеваются типичные представители среднего класса в России.

Индекс уверенности в том, что Россия будет благополучна в течение ближайшего года, составил минус 7%, хотя еще в первом квартале находился на уровне 0%. Нынешний показатель — худший с первого квартала 2016 года, когда значение индекса также составляло минус 7%.

«Мы считаем, что это реакция на ослабление рубля (отражение данных первого квартала, когда укрепление рубля стало фактором роста доверия), поскольку люди склонны связывать динамику обменного курса с богатством страны», — пишут авторы доклада. Ухудшилась и оценка благополучия страны за минувший год: если в первом квартале соответствующий индекс составлял минус 14%, то во втором он снизился до минус 20%.

Восприятие экономических перспектив через призму курса рубля — «распространенное российское заблуждение», отмечает директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. Каждая отрасль по-разному воспринимает ослабление рубля, проблема скорее в стабильности этого курса, подчеркивает он. Доллар, к концу первого квартала стоивший около 56 руб., в конце июня торговался вокруг отметки 58–60 руб., Минэкономразвития закладывает его ослабление до 68 руб. к концу года. На Московской бирже вечером во вторник доллар стоит около 60,9 руб.

«Индекс Иванова» формируется за счет нескольких показателей, он включает в себя уверенность в личном богатстве (в последний год и в следующие 12 месяцев) и богатстве страны (по такому же принципу), а также уверенность в условиях для совершения крупных покупок. Опрос проводится ежеквартально, по поручению Sberbank CIB его разработало исследовательское агентство Cint, методика соответствует опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, которые применяются в Евросоюзе. Эксперты опросили 2300 граждан со средним уровнем дохода в возрасте от 18 до 65 лет в 164 российских городах с населением более 100 тыс. человек (погрешность оценок, как отмечает Sberbank CIB, ниже 2%).

Второй квартал в целом стал негативным для среднего класса: «Индекс Иванова» снизился с минус 10% в январе—марте до минус 15%, хотя до этого рос больше года — пять кварталов подряд. Негативный вклад в динамику внесли все составляющие индекса. Уверенность в личном благополучии, которая традиционно остается самым высоким показателем, хотя и осталась в положительной плоскости (ее поддержал рост зарплат и занятости), но снизилась с 7 до 2%. «В результате индекс вернулся к среднему уровню, наблюдаемому во втором полугодии 2016 года», — пишут аналитики. Основной причиной для беспокойства средний класс считает коррупцию, ее расценивают как проблему 59% респондентов. На втором месте оказалась безработица (55%), а на третьем — инфляция (47%).

В последние годы граждане «стали более ответственно относиться к собственному благополучию», они перестали надеяться на государство, рассуждает Калмыков. Из-за этого респонденты более трезво и критично оценивают ситуацию, в которой они находятся, объясняет он: «Конечно, это влияет на общие показатели уверенности в завтрашнем дне». Кроме того, статистику мог исказить сезон отпусков, добавляет Калмыков, — многие уезжают, а те, что остались, «не в самом хорошем настроении от того, что они работают».

На настроения среднего класса повлияло вынужденное сокращение спроса, отмечает директор Sberbank Investment Research Михаил Красноперов. Ежедневные расходы «Ивановых» снизились на 2,5% по сравнению с прошлым кварталом, в сравнении с прошлым годом они сократились на 7,8%, говорится в обзоре. Доля трат на еду возросла на 2,8 п.п., до 58,3%, но это сезонный тренд, отмечается в исследовании. При этом доля респондентов, не имеющих сбережений, достигла рекордных за время наблюдений 48%, а коэффициент сбережений снизился до минимальных 6,6%. Эти данные отличаются от общего тренда — по данным Центробанка, норма сбережений (отношение накоплений к доходам) превышает уровни 2012–2013 годов, а к своим прежним значениям она вернется только в 2019–2020 годах. В мае, по данным Росстата, значение показателя составило 6,3%. Впрочем, в июне он несколько снизился, писал ЦБ (официальные данные пока не опубликованы).

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