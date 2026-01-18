Bloomberg узнал, что Трамп просит $1 млрд за место в Совете мира по Газе
Администрация президента США Дональда Трампа просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. Об этом говорится в проекте устава группы, с которым ознакомился Bloomberg.
Как следует из документа, Трамп станет первым председателем Совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения Совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя.
Каждое государство-член назначается на срок не более трех лет, но это правило не распространяется на страны, которые вносят от $1 млрд долларов наличными в Совет мира в течение первого года, говорится в проекте.
Цель Совета как международной организации - содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения. Как отмечает Bloomberg, критики обеспокоены, что Трамп пытается создать альтернативу ООН, которую он давно критикует.
Трамп объявил о формировании Совета мира в секторе Газа 16 января. Создание организации входило в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил.
Материал дополняется
