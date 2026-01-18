 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
Bloomberg узнал, что Трамп просит $1 млрд за место в Совете мира по Газе

Bloomberg: Трамп просит $1 млрд за постоянное место в Совете мира по Газе
Администрация президента США Дональда Трампа просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. Об этом говорится в проекте устава группы, с которым ознакомился Bloomberg.

Как следует из документа, Трамп станет первым председателем Совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения Совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя.

Каждое государство-член назначается на срок не более трех лет, но это правило не распространяется на страны, которые вносят от $1 млрд долларов наличными в Совет мира в течение первого года, говорится в проекте.

Цель Совета как международной организации - содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения. Как отмечает Bloomberg, критики обеспокоены, что Трамп пытается создать альтернативу ООН, которую он давно критикует.

FT узнала, что США думают создать «Совет мира» для Украины как в Газе
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Трамп объявил о формировании Совета мира в секторе Газа 16 января. Создание организации входило в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил. 

Материал дополняется

