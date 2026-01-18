Дмитриев призвал фон дер Ляйен не провоцировать «папочку»

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не провоцировать «папочку» на фоне введения США 10-процентных пошлин в отношении товаров из восьми стран Евросоюза. Такую публикацию Дмитриев разместил в социальной сети Х.

Ранее фон дер Ляйен написала в X, что введение пошлин на экспорт против европейских стран подорвет трансатлантические отношения и может привести к «опасной нисходящей спирали».

«Уважаемая Урсула «Пфайзер» фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный тариф в размере 1% за каждого отправленного солдата», — ответил Дмитриев на публикацию фон дер Ляйен.

Комментируя пошлины США, он добавил, что трансатлантическому единству «пришел конец», а «левые, глобалистские элиты» Евросоюза и Великобритании потерпели неудачу. Свой пост он дополнил изображением предупреждающего знака с надписью «Надвигается шторм».

Ранее европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных в Гренландию на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать остров. 17 января Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. По его словам, государства будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии.

Как сообщил Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, послов 27 стран Евросоюза созовут на экстренное совещание 18 января из-за угроз Трампа пошлинами.