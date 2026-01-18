 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Дмитриев призвал фон дер Ляйен не провоцировать «папочку»

Дмитриев призвал фон дер Ляйен не провоцировать «папочку» на фоне пошлин США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не провоцировать «папочку» на фоне введения США 10-процентных пошлин в отношении товаров из восьми стран Евросоюза. Такую публикацию Дмитриев разместил в социальной сети Х.

Ранее фон дер Ляйен написала в X, что введение пошлин на экспорт против европейских стран подорвет трансатлантические отношения и может привести к «опасной нисходящей спирали».

«Уважаемая Урсула «Пфайзер» фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный тариф в размере 1% за каждого отправленного солдата», — ответил Дмитриев на публикацию фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии
Политика

Комментируя пошлины США, он добавил, что трансатлантическому единству «пришел конец», а «левые, глобалистские элиты» Евросоюза и Великобритании потерпели неудачу. Свой пост он дополнил изображением предупреждающего знака с надписью «Надвигается шторм».

Ранее европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных в Гренландию на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать остров. 17 января Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. По его словам, государства будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии.

Как сообщил Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, послов 27 стран Евросоюза созовут на экстренное совещание 18 января из-за угроз Трампа пошлинами.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Кирилл Дмитриев Урсула фон дер Ляйен США Европа Гренландия
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
