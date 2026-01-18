 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Два российских аэропорта ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское), сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

До этого полеты в аэропорту Волгограда приостанавливали 17 января. Ограничения продлились пять часов. В аэропорту Тамбова прием и выпуск судов последний раз ограничили вечером 10 января, меры сняли утром 11 января.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты ограничения Росавиация
Материалы по теме
Аэропорт Волгограда ограничил полеты
Общество
Аэропорт Саратова временно ограничил полеты
Политика
Аэропорт Краснодара запретил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Каллас призвала не отвлекаться от Украины на Гренландию Политика, 01:48
Nikkei рассказал, как Россия и Китай опережают мир в «атомном Ренессансе» Политика, 01:30
Дмитриев призвал фон дер Ляйен не провоцировать «папочку» Политика, 01:25
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В ЕС предостерегли о прекращении торговли с США из-за угроз Трампа Политика, 00:55
Два российских аэропорта ограничили полеты Политика, 00:49
Уитакер заявил, что Европа «слишком остро реагирует» из-за Гренландии Политика, 00:22
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Reuters узнал об экстренном сборе послов ЕС после угроз Трампа Политика, 00:16
Кого из российских теннисистов считают фаворитом на Australian Open Спорт, 00:04
Движение через «Верхний Ларс» временно закрыли для большегрузов Общество, 17 янв, 23:51
Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии Политика, 17 янв, 23:38
Над Россией сбили 34 дрона за три часа Политика, 17 янв, 23:30
Трамп призвал искать новое руководство для Ирана Политика, 17 янв, 23:08
Спикер парламента Чехии убрал флаг Евросоюза из своего кабинета Политика, 17 янв, 22:56