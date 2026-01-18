Два российских аэропорта ограничили полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское), сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

До этого полеты в аэропорту Волгограда приостанавливали 17 января. Ограничения продлились пять часов. В аэропорту Тамбова прием и выпуск судов последний раз ограничили вечером 10 января, меры сняли утром 11 января.