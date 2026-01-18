 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Каллас призвала не отвлекаться от Украины на Гренландию

Каллас: спор вокруг Гренландии не должен отвлекать Европу и США от Украины

Спор вокруг Гренландии не должен отвлекать США и Евросоюз от украинского конфликта. Об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас написала на своей странице в социальной сети X.

Каллас отметила, что вопрос безопасности Гренландии можно решить в рамках НАТО. По ее словам, пошлины, которые угрожает ввести президент США Дональд Трамп против европейских стран, могут сделать Соединенные Штаты и Европу беднее, а также подорвать общее процветание.

«Мы также не можем позволить, чтобы наш спор отвлекал нас от нашей основной задачи — помочь положить конец войне России против Украины», — добавила глава евродипломатии.

По словам Каллас, у Китая и России «счастливый день», так как именно они «извлекают выгоду» из разногласий между США и Евросоюзом.

Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии
Политика

17 января Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в США. Заявление прозвучало на фоне отправки европейских военных в Гренландию после угроз Трампа аннексировать остров. 

В ответ председатели Еврокомиссии и Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта заявили, что введение пошлин Соединенными Штатами подорвет трансатлантические отношения и может привести к «опасной нисходящей спирали». По информации Reuters, на фоне угроз Трампа послов 27 стран Евросоюза созовут на экстренное совещание в воскресенье, 18 января.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Украина Гренландия США Евросоюз Кая Каллас
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
