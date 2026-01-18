В ЕС предостерегли о прекращении торговли с США из-за угроз Трампа

Европейский союз готов заблокировать одобрение торгового соглашения с США из-за обещания президента Дональда Трампа ввести тарифы на страны, написал в Х глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«ЕНП поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа относительно Гренландии, одобрение на данном этапе невозможно. Необходимо приостановить действие нулевых пошлин на американскую продукцию», — написал он.

Торговое соглашение между ЕС и США, которое председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с Трампом прошлым летом, уже реализовано, но все еще нуждается в одобрении парламента, отмечает Bloomberg. Если депутаты ЕНП присоединятся к «леворадикальным политическим группам», они получат достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать одобрение, говорится в материале.

