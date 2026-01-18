В ЕС предостерегли о прекращении торговли с США из-за угроз Трампа
Европейский союз готов заблокировать одобрение торгового соглашения с США из-за обещания президента Дональда Трампа ввести тарифы на страны, написал в Х глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.
«ЕНП поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа относительно Гренландии, одобрение на данном этапе невозможно. Необходимо приостановить действие нулевых пошлин на американскую продукцию», — написал он.
Торговое соглашение между ЕС и США, которое председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с Трампом прошлым летом, уже реализовано, но все еще нуждается в одобрении парламента, отмечает Bloomberg. Если депутаты ЕНП присоединятся к «леворадикальным политическим группам», они получат достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать одобрение, говорится в материале.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко