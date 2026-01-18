 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Словения решила отправить в Гренландию двух офицеров на фоне угроз Трампа

Правительство Словении решило направить двух офицеров в Гренландию для участия в военных учения «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance). Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

«На заочном заседании правительство Республики Словения приняло решение об участии двух офицеров Вооруженных сил Словении в планировании и проведении международных военных учений «Арктическая стойкость», проводимых Королевством Дания с целью укрепления региональной безопасности», — сообщила пресс-служба.

В сообщении отмечается, что учения пройдут в Гренландии, сроки их проведения пока не определены. Пресс-служба напомнила, что Словения и Дания в 1998 году подписали Меморандум о сотрудничестве в военной сфере.

В Дании и Гренландии прошли масштабные протесты против угроз США
Политика

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США. Как писала позднее The Wall Street Journal, Рубио прояснил конгрессу, что речь не идет о скором вторжении, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании. 12 января конгрессмен-республиканец Рэнди Файн заявил, что внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии».

В ответ европейские страны начали направлять своих военных на остров для участия в операции «Арктическая стойкость». 15 января в Гренландию прибыли два самолета с военнослужащими из Дании и Франции, а 17 января — судно с немецкими солдатами. Кроме них, своих военных на остров направили Норвегия и Швеция. Как пишет Politico со ссылкой на источник, в учениях также примут участие войска Нидерландов и Канады.

В свою очередь, Великобритания сообщила, что направила в Гренландию одного военного эксперта.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Словения Гренландия Дания учения
