Политика⁠,
0

Nikkei рассказал, как Россия и Китай опережают мир в «атомном Ренессансе»

Россия и Китай доминируют на мировом рынке ядерной энергетики, Москва и Пекин расширяют свое влияние через развитие источников энергии и экспорта в развивающиеся страны. пишет Nikkei Asia.

Так, из 63 атомных электростанций (АЭС), которые в мире начали строить с 2016 года, китайские и российские электростанции составили более 90%. Единственные АЭС, построенные не Китаем или Россией — пять станций в Южной Корее и Великобритании.

По данным Министерства экологии и окружающей среды Китая, в стране строится 27 реакторов, мощность по производству ядерной энергии там достигнет 110 ГВт к 2030 году. Так, Китай может обойти Соединенные Штаты и стать крупнейшим в мире производителем ядерной энергии, говорится в материале.

Атомная энергетика в России составляет около 19-20% от общего объема производства электроэнергии. По данным «Росатома», на 2025 год установленная мощность российских АЭС составляет 28,5 ГВт.

Согласно проекту на портале планирования развития энергосистемы страны. в России через 18 лет должны появиться 11 больших и малых атомных электростанций. В их число входят станции замещения Курской, Кольской и Смоленской АЭС, а также энергокомплекс IV поколения с реактором БРЕСТ-ОД-300.

Путин обсудил с Орбаном участие в церемонии заливки бетона АЭС «Пакш-2»
Политика
Виктор Орбан и Владимир Путин

При этом Россия сосредоточена на экспорте технологий в развивающиеся страны, отмечает Nikkei. За последнее десятилетие за рубежом началось строительство 19 российских атомных электростанций, в том числе в Турции, Бангладеш и других странах.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Китай Россия атомная энергетика АЭС
Материалы по теме
