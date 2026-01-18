 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Reuters узнал о переговорах с министром Венесуэлы перед захватом Мадуро

Соединенные Штаты проводили скрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо перед проведением операции против президента Николаса Мадуро, пишет Reuters.

Американская сторона связалась с Кабельо за несколько месяцев до этой операции и продолжает поддерживать с ним контакты. Венесуэльский министр поддерживал контакт с Белым домом как напрямую, так и через посредников, уточнил один из источников.

Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции. По информации издания, Кабельо не был задержан в ходе операции, несмотря на то что его имя фигурирует в обвинительном акте по делу о наркоторговле.

При этом, если Кабельо решит использовать контролируемые им силы, это может «вызвать хаос», которого президент США Трамп хочет избежать, и угрожать власти временного президента Делси Родригес, говорится в материале.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Переговоры Венесуэла США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Калининградом Общество, 03:07
В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение Политика, 02:54
Словения решила отправить в Гренландию двух офицеров на фоне угроз Трампа Политика, 02:46
Economist указал слабые места США, куда может ударить ЕС из-за Гренландии Политика, 02:42
Bloomberg узнал, что Трамп просит $1 млрд за место в Совете мира по Газе Политика, 02:05
Reuters узнал о переговорах с министром Венесуэлы перед захватом Мадуро Политика, 01:59
Каллас призвала не отвлекаться от Украины на Гренландию Политика, 01:48
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Nikkei рассказал, как Россия и Китай опережают мир в «атомном Ренессансе» Политика, 01:30
Дмитриев призвал фон дер Ляйен не провоцировать «папочку» Политика, 01:25
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В ЕС предостерегли о прекращении торговли с США из-за угроз Трампа Политика, 00:55
Два российских аэропорта ограничили полеты Политика, 00:49
Уитакер заявил, что Европа «слишком остро реагирует» из-за Гренландии Политика, 00:22
Reuters узнал об экстренном сборе послов ЕС после угроз Трампа Политика, 00:16