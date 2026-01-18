Reuters узнал о переговорах с министром Венесуэлы перед захватом Мадуро
Соединенные Штаты проводили скрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо перед проведением операции против президента Николаса Мадуро, пишет Reuters.
Американская сторона связалась с Кабельо за несколько месяцев до этой операции и продолжает поддерживать с ним контакты. Венесуэльский министр поддерживал контакт с Белым домом как напрямую, так и через посредников, уточнил один из источников.
Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции. По информации издания, Кабельо не был задержан в ходе операции, несмотря на то что его имя фигурирует в обвинительном акте по делу о наркоторговле.
При этом, если Кабельо решит использовать контролируемые им силы, это может «вызвать хаос», которого президент США Трамп хочет избежать, и угрожать власти временного президента Делси Родригес, говорится в материале.
Материал дополняется
