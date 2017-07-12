Стволы не лезут в бутылку

Росгвардия предложила ужесточить правила выдачи лицензий на оружие

Росгвардия введет ограничения на оборот оружия после серии инцидентов со стрельбой. В ведомстве хотят пожизненно запретить выдавать оружие судимым за тяжкие преступления и за нарушения в нетрезвом виде

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Ограничения после расстрела

Росгвардия предложит правительству ввести пожизненный запрет на выдачу лицензий на оружие осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за любые правонарушения, совершенные в состоянии опьянения, рассказал во вторник, 11 июля, начальник главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии Леонид Веденов. Речь пока не идет о готовых проектах документов, конкретные предложения еще разрабатываются. «Мы намерены сначала эти вопросы вынести на площадки для общественного обсуждения, чтобы услышать мнение людей. Если мы почувствуем, что они находят поддержку и не вызывают какой-то жесткой аллергии, то мы внесем эти предложения в правительство, которое переработает их в законопроекты или постановления», — пояснил Веденов.

Ведомство задумалось об ограничениях, после того как в начале июня Сергей Егоров расстрелял из карабина «Сайга» девять человек в Тверской области. Спустя неделю в подмосковном Кратово Игорь Зенков расстрелял из самодельного оружия нескольких случайных прохожих. Чтобы обезвредить его, силы МВД и Росгвардии провели спецоперацию; преступник был убит, а четверо бойцов получили ранения. «Эти события были связаны с употреблением спиртных напитков», — пояснил Веденов. Он уточнил, что до 90% происшествий с оружием происходит из-за употребления алкоголя.

Глава управления уверен, что человек, совершивший любое нарушение в состоянии опьянения, должен быть лишен права получить лицензию на оружие. Речь идет не только о статьях Уголовного кодекса, но и об административных правонарушениях, если они совершены повторно: «Например, за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено лишение прав. Я думаю, что необходимо такой же подход распространить на право на владение оружием, поскольку это даже более опасное техническое средство». Также по аналогии с лишением водительских прав может быть введен институт временного отзыва лицензии за нарушения при пользовании оружием, например за стрельбу в неустановленном месте, добавил Веденов.

В законе «Об оружии» есть норма, которая требует проверять претендентов на оружие на судимость, однако ограничение действует, только пока судимость не погашена. «​Мы считаем, что такая категория лиц должна быть навсегда лишена права на оружие», — убежден Веденов. В ряде случаев со стрельбой преступники «явно находились не в здравом уме», однако на психиатрическом учете не состояли, заметил начальник лицензионного управления. ​Владельцы оружия обязаны подтверждать свое психическое здоровье раз в пять лет, и это «очень нудная и обременительная процедура»; но в течение этого периода порой возникает необходимость уточнить, по-прежнему ли гражданин в состоянии владеть оружием. В связи с этим Росгвардия намерена определить, в каких обстоятельствах она вправе потребовать дополнительного внепланового медобследования для владельца лицензии.

4,5 млн человек в России имеют разрешение на оружие, у них на руках: 7 млн единиц гражданского оружия; 150 тыс. единиц боевого стрелкового; 94 тыс. единиц служебного; 3 тыс. единиц холодного.

Уведомительный вывоз

Ведомство предпишет владельцам оружия сообщать о его перемещении, рассказал Веденов: «Сейчас гражданин может хранить оружие по месту своего пребывания, при этом правоохранительные структуры не информируются о том, где именно оно находится. Как следствие — мы не имеем ​необходимой информации, чтобы следить за применением этого оружия. Порядок будет уведомительным: вывез оружие на дачу — проинформировал». Также Росгвардия намерена ввести контроль за списанным оружием, которое невозможно применять в боевых целях, но которое может использоваться, например, для запугивания при ограблениях.

Дополнительные ограничения не дадут положительного эффекта, считает адвокат, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. «Действующего законодательства вполне достаточно, там прописаны все нужные ограничения. Как-то их детализировать — это значит просто наводить марафет и пытаться закрывать ворота, после того как украли лошадь», — сказал РБК Черноусов. По его словам, гораздо эффективнее было бы провести ревизию действующих владельцев оружия на предмет административных правонарушений — таких как домашние дебоши.

В пожизненном запрете на оружие для осужденных за тяжкие преступления есть рациональное зерно, поскольку сейчас такие преступники получают право владеть оружием уже через несколько лет после отбытия наказания, полагает зампредседателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин. «Что касается уведомления о перевозке оружия, то в этом нет особого смысла. На перевозку крупных партий (от пяти единиц огнестрельного оружия и от 400 патронов) и так необходимо получать разрешение. А преступления, подобные тому, что произошло в Кратове, это не пресечет», — считает собеседник РБК. Зайнуллин напомнил, что «кратовский стрелок» применял нелегальное оружие и лицензионный орган о нем ничего не знал.