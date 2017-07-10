Продавай, но проверяй

Суд установит правомерность реализации продукции фирмам-однодневкам

Претензии налоговиков к компаниям, реализующим продукцию покупателям, оказавшимся фирмами-однодневками, получат судебную оценку. В России начинает активно формироваться соответствующая судебная практика

Фото: Максим Стулов / fotoimedia

В последнее время существенно возросла активность налогоплательщиков-производителей при оспаривании претензий налоговиков. Речь идет о претензиях по занижению налоговой базы путем реализации продукции через сомнительных, по мнению налоговых инспекторов, посредников. Об этом РБК рассказали сразу в нескольких крупных юридических и консалтинговых компаниях, специализирующихся на налоговом праве. В частности, такую тенденцию наблюдают в компаниях «Лемчик, Крупский и партнеры», КПМГ, «Пепеляев Групп».

По словам собеседников РБК, если судебные споры о неправомерном доначислении налогов производителям, имеющим дела с сомнительными поставщиками (однодневками), уже давно не редкость, то споры с налоговиками, выставляющими компаниям претензии за реализацию продукции через сомнительных покупателей, до последнего времени носили единичный характер. «Причина активизации таких судебных споров — налогоплательщики-производители действительно стали чаще сталкиваться с такими ситуациями, когда налогоплательщику вменяются налоги со стороны покупателя», — пояснил налоговый юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Юрий Счастливый. Хотя схема известна давно, активизировались эти претензии именно сейчас, подтверждает один из собеседников РБК.

Названия компаний — истцов и потенциальных истцов — собеседники РБК в юридических компаниях раскрыть отказались, сославшись на нежелание подвергать клиентов репутационным рискам до получения судебных решений. Но, по их единому мнению, сейчас можно с уверенностью говорить о начале активной фазы формирования масштабной судебной практики по этому вопросу.

Точно оценить число разбирательств и объем оспариваемых налоговых претензий опрошенные РБК эксперты затруднились. Налоговые органы не ведут отдельную статистику предъявленных налоговых претензий по схемам получения необоснованной налоговой выгоды с использованием контрагентов-покупателей (фирм-однодневок), сообщили РБК и в пресс-службе ФНС. По экспертным оценкам Юрия Счастливого, сейчас кейсы с контрагентами-покупателями составляют не более 5% от общего количества налоговых споров. В ближайшие два-три года эта цифра будет заметно расти, прогнозирует он.

Как работает схема

«Как правило, речь идет о реализации товара крупными производственными компаниями через искусственно созданные фирмы-прокладки, они же однодневки, при создании видимости их независимости от производителя. Например, завод продает неформально подконтрольной компании, с которой нет прямой аффилированности, товар по цене ниже рыночной. После чего эта компания продает товар по рыночной цене всем желающим. Получается, что часть прибыли от добавленной стоимости переводится на посредника-однодневку, который не платит налоги, — рассказал один из собеседников РБК. — Дальше эти деньги попадают в карманы менеджеров завода, причем совсем необязательно речь идет о владельце или руководителе, может иметь место и служебное злоупотребление (например, слабым звеном может оказаться руководитель отдела продаж). Фактически таким образом с предприятия выводится часть прибыли в интересах частных лиц, с которой не платятся налоги».

В такой ситуации налоговики пытаются выявлять, кто конечный получатель налоговый выгоды, продолжает он: «И когда есть доказательство, что компания-прокладка была создана самим покупателем с целью занижения налоговой базы, предъявляют претензии производителю».

Одним из наиболее ярких случаев, иллюстрирующих такую ситуацию, юристы называют спор между ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) и налоговиками. Инспекцией было установлено, что на протяжении трех лет НКНХ получал необоснованную налоговую выгоду посредством реализации своей продукции по заниженным ценам через компании-прокладки. Далее через цепочку фиктивных посреднических компаний цена продукции наращивалась до рыночной, в то время как налоговая нагрузка рассчитывалась на основании заниженных при первичной реализации цен. 5 июля компания проиграла налоговикам в кассационной инстанции. Общий объем претензий по налогу на прибыль, НДС с учетом штрафов и пеней составил 826 млн руб.

При этом, как отмечает Юрий Счастливый, «при погружении в конкретные кейсы в ряде случаев выясняется, что не всегда попавший под подозрение налогового органа налогоплательщик-производитель ведет нечестную игру». «Бывает, что он оказывается абсолютно белой компанией, с покупателями-однодневками никак не связанной и даже не ведающей о том, что они являются таковыми», — говорит он. «Именно по этой причине мы с недавнего времени рекомендуем нашим клиентам более внимательно относиться к контрагентам-покупателям», — добавляет Юрий Счастливый.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Дальше — хуже

В дальнейшем ситуация будет только усугубляться, указывают юристы.

Начавшийся процесс формирования практики ответственности за продажу сомнительным фирмам может усилиться в связи с принятием Государственной думой поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в пятницу, 7 июля, были приняты в третьем чтении, указывает руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. «Предусмотренные новой статьей 54.1 НК РФ правила вполне позволяют предъявить налоговые претензии продавцу в случае продажи им товара по заниженной цене подконтрольным фирмам, не уплачивающим налоги со своей наценки. Поэтому налогоплательщикам надо обратить особое внимание на новую зону риска и провести ревизию своих покупателей. Этому поможет опубликование 25 июля на сайте ФНС информации об уплачиваемых организациями налогах, количестве сотрудников, доходах и расходах», — говорит он.

В случае продажи по цепочке покупателей риски доначисления налогов у производителя существуют, даже если первый покупатель — вполне нормальная компания и однодневки выявлены на дальнейших звеньях цепочки сделок, указывают юристы.

«За последний год мы на практике наблюдаем, что налоговые инспекции действительно обращают особое внимание на проступки контрагентов второго и последующего звеньев. Это стало возможным в результате имплементации системы АСК НДС-2, по которой налоговый орган может в течение нескольких секунд отследить всю цепочку контрагентов и определить в ней слабое звено. С одной стороны, это не соответствует закону, так как у нас не предусмотрена ответственность за контрагентов. С другой стороны, в письме, выпущенном в марте 2017 года, ФНС обращает внимание на то, что негативные последствия для налогоплательщика могут заключаться только в случае, если будет доказана сомнительность контрагента первого звена. В связи с этим появляется необходимость проявлять должную осмотрительность в отношении контрагентов первого звена, то есть покупателей», — говорит руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Михаил Орлов.

Указанный законопроект также настраивает налогоплательщиков на то, что нужно с бóльшим вниманием относиться к контрагентам именно первого звена, добавляет он.

​Помогут ли суды?

Практика в судах отдельных округов может складываться по-разному, указывает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Поэтому важно, считает он, чтобы в результате грядущих разбирательств были установлены общие критерии, которые были бы универсальны для всех ситуаций. «К сожалению, в связи с состоявшейся судебной реформой сейчас нет такого органа, который мог бы это сделать. Если ранее Высший арбитражный суд мог достаточно оперативно рассмотреть и сформировать определенную позицию и практику, то сейчас судебная коллегия по экономическим спорам хоть и важная инстанция, но на практике она достаточно редко формулирует правовые позиции, которые бы носили универсальный характер, — рассуждает он. — В связи с этим суды, исходя из фактических обстоятельств, которые могут быть в каждом деле, подобного рода дела могут рассматривать по-разному».

В результате в сложившейся ситуации формирование единообразной судебной практики может быть затруднено и займет длительный срок, опасается Дубов. Он не исключает, что судебная практика в итоге может сложиться не в пользу налогоплательщиков: «Последнее время крен в позиции судов направлен в пользу государства».

«В пояснительной записке к указанному законопроекту, отражающему фактическую позицию налоговиков, сказано, что существует потенциальная возможность пересмотра сложившейся правоприменительной практики в связи с объединением высших органов судебной власти», — говорит и Елена Полеонова, партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры».​