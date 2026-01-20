Польша решила запретить китайским машинам парковаться у военных объектов
Власти Польши решили ограничить въезд автомобилей китайского производства на территорию охраняемых воинских частей и военных объектов, сообщило польское Минобороны, передает радио RMF 24.
Въезд китайских автомобилей может быть запрещен не только на территорию воинских частей, но и на прилегающие парковки. Министерство объяснило решение рисками для национальной безопасности.
Власти опасаются, что оснащенные камерами и датчиками «умные» авто могут собирать данные, использоваться для мониторинга военных объектов и слежки за военнослужащими. Польша рассматривает также запреты на подключение служебных устройств к системам таких машин.
Польские спецслужбы следят за вопросом безопасности использования китайских автомобилей, в 2025 году были выпущены рекомендации по защите военных объектов от угроз, связанных с устройствами, произведенными в Китае.
По данным Института исследований автомобильного рынка SAMAR, в декабре 2025 года в Польше было зарегистрировано 9821 новый китайский автомобиль — на 427% больше, чем годом ранее.
Политику по ограничению в отношении китайских компаний ведет и ЕС. Например, в ноябре 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия изучает возможность запретить странам Евросоюза использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE на своих телекоммуникационных сетях. Кроме того, Еврокомиссия хочет убедить страны, не входящие в Евросоюз, отказаться от использования китайских технологий.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа
МВФ снизил прогноз роста ВВП России
Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico
Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках