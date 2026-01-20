Польша решила запретить китайским машинам парковаться у военных объектов

Власти Польши решили ограничить въезд автомобилей китайского производства на территорию охраняемых воинских частей и военных объектов, сообщило польское Минобороны, передает радио RMF 24.

Въезд китайских автомобилей может быть запрещен не только на территорию воинских частей, но и на прилегающие парковки. Министерство объяснило решение рисками для национальной безопасности.

Власти опасаются, что оснащенные камерами и датчиками «умные» авто могут собирать данные, использоваться для мониторинга военных объектов и слежки за военнослужащими. Польша рассматривает также запреты на подключение служебных устройств к системам таких машин.

Польские спецслужбы следят за вопросом безопасности использования китайских автомобилей, в 2025 году были выпущены рекомендации по защите военных объектов от угроз, связанных с устройствами, произведенными в Китае.

По данным Института исследований автомобильного рынка SAMAR, в декабре 2025 года в Польше было зарегистрировано 9821 новый китайский автомобиль — на 427% больше, чем годом ранее.

Политику по ограничению в отношении китайских компаний ведет и ЕС. Например, в ноябре 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия изучает возможность запретить странам Евросоюза использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE на своих телекоммуникационных сетях. Кроме того, Еврокомиссия хочет убедить страны, не входящие в Евросоюз, отказаться от использования китайских технологий.