Экономисты предупредили о риске рецессии в Британии из-за пошлин Трампа

Telegraph: новые пошлины Трампа могут привести к рецессии в Британии
Объявленные Трампом новые пошлины в отношении Британии приведут к сокращению ВВП страны на 0,3-0,75%, что может спровоцировать рецессию, поскольку британская экономика растет на 0,2-0,3% в квартал, подсчитали в Capital Economics

Если анонсированные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины в отношении Великобритании вступят в силу, экономике страны может грозить рецессия, считают в аналитической компании Capital Economics, передает The Telegraph.

На данный момент в отношении поставляемых в США британских товаров уже действует 10-процентная пошлина. Трамп объявил, что с 1 февраля вводится пошлина в 10%, а с 1 июня ставка увеличится до 25%.

По подсчетам аналитиков, при введении дополнительного тарифа ВВП Великобритании сократится на 0,3%-0,75%. Ущерб экономике страны может составить £21,6 млрд, пишет Telegraph со ссылкой на оценку экономического роста Великобритании Всемирным банком.

«Учитывая, что экономика Великобритании в настоящее время растет на 0,2-0,3% в квартал, если этот удар произойдет внезапно, это может спровоцировать рецессию», — заявил главный экономист Capital Economics Пол Дейлс.

Telegraph отмечает, что управление бюджетной ответственности (OBR) считает, что уже действующие пошлины США приведут к сокращению ВВП Британии на 1%, что уменьшит бюджетный запас страны почти на £10 млрд.

Британия и Норвегия выступили за миссию НАТО «Арктический часовой»
Политика
Иветт Купер

Трамп решил ввести дополнительные пошлины в отношении нескольких стран, отправивших своих военных в Гренландию на фоне планов США захватить остров. Кроме Британии решение затронет Францию, Германию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

В ЕС рассматривают ответные меры на новые пошлины США. Politico перечислило среди возможных вариантов введение ответных пошлин на американские товары на сумму €93 млрд, отметив, что это приведет к торговой войне между Евросоюзом и США.

Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал решение Трампа ввести пошлины против союзников по НАТО «ошибочным». The Guardian писала, что в британском правительстве рассчитывают, что продуктивные отношения Стармера с Трампом, которые уже помогли избежать части американских пошлин, могут привести к дальнейшим уступкам со стороны Белого дома.

Лондон пока воздерживается от принятия ответных мер. По данным Telegraph, британский Минфин подготовил анализ, демонстрирующий, что торговая война между США и Евросоюзом нанесет серьезный удар по Британии, даже если она не будет участвовать в ней. «Повышение тарифов по всем направлениям, очевидно, плохо скажется на наших экономиках», — сказал высокопоставленный источник газеты в правительстве.

