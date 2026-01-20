 Перейти к основному контенту
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала перечень учебных предметов и минимальные баллы ЕГЭ, необходимых для получения аттестата. Список оформлен в виде плаката, размещенного на сайте ведомства.

Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать два обязательных предмета — русский язык и математику (базового или профильного уровня). Минимальная оценка по русскому языку для получения аттестата составляет 24 балла, для поступления в вуз порог выше — 36 баллов. Минимальный балл по профильной математике установлен на уровне 27 баллов.

Кроме того, определены минимальные баллы по предметам по выбору. Так, по обществознанию необходимо набрать не менее 42 баллов, по информатике — 40, по географии — 37. Минимальный порог по физике, химии и биологии составляет 36 баллов, по истории и литературе — 32 балла. Для иностранных языков нижний порог установлен на уровне 22 баллов.

Минобрнауки решило оставить три предмета ЕГЭ для поступления в вузы
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Рособрнадзоре напомнили, что приведенные значения являются минимальными и не гарантируют поступление, вузы сами устанавливают конкретные проходные баллы. Как правило, пороговые результаты ЕГЭ, которые требуют вузы, значительно превышают утвержденный минимум, отметили в ведомстве.

В начале декабря Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год. Основной период сдачи начнется 1 июня с работ по истории, литературе и химии. 22–25 июня назначены резервными датами, а в начале июля можно будет пересдать один из предметов.

