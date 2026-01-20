Politico узнало о нежелании Трампа встречаться с Зеленским в Давосе

Зеленский хочет встречи с Трампом, однако в планах президента США этого нет, сообщает Politico. До этого Трамп допускал, что пообщается с президентом Украины в Давосе. Дмитриев в Давосе встретится с Уиткоффом, писал Axios

Белый дом пока не планирует встречу президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Politico.

Эксперт по внешней политике из Республиканской партии заявил изданию, что нежелание встречи исходит из Белого дома. «Зеленский всегда [предпочел бы] встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он не будет взаимодействовать с ним, то это сделают другие», — сказал он.

До этого президент США не исключал встречи с Зеленским в Давосе. При этом он назвал президента Украины препятствием на пути к урегулированию. В Кремле с мнением Трампа согласились, Зеленский отверг обвинения.

При этом Reuters сообщал, что спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев посетит форум в Давосе для встреч с американской стороной. Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров подтверждал, что переговоры с американскими представителями по урегулированию конфликта продолжатся на форуме. По данным Axios, Дмитриев встретится с спецпосланником Трамп Стивом Уиткофом и зятем президента США Джаредом Кушнером 20 января для обсуждения мирного плана.

На полях Давосского форума также ожидается встреча Трампа с лидерами стран — участниц «коалиции желающих», которые собирались убедить американского лидера пообещать гарантии безопасности Украине. Однако на фоне угроз Трампа захватить Гренландию и анонса пошлин в отношении европейских стран, отправивших на остров своих военных, фокус сместился в этом направлении, писала Financial Times.

Президент Финляндии Александр Стубб говорил об опасениях, что кризис вокруг Гренландии «перекроет весь кислород» на Давосском форуме и отодвинет конфликт на Украине на второй план. «Мы делаем все возможное, чтобы избежать этого», — сказал он, добавив, что «для Украины лучшее, что может быть достигнуто в Давосе, — это своего рода соглашение об экономическом плане или реконструкции» на этой неделе.

Также европейские лидеры работают над предотвращением любой связи между проблемами Гренландии и Украины, добавил Стубб. По его словам, первым шагом для этого должна быть деэскалация риторики вокруг Гренландии. Одновременно с этим страны ЕС «выстраивают процесс, особенно через НАТО, для укрепления безопасности в Гренландии», рассказал финский президент.

До этого Politico писало, что расширение роли США в Гренландии может стать частью сделки по Украине: Евросоюз может согласиться на это в обмен на гарантии поддержки Киева Вашингтоном. Европейский дипломат в комментарии изданию назвал такой сценарий «горькой пилюлей», однако более предпочтительным вариантом, чем выход США из переговорного процесса.