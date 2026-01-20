 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Politico узнало о нежелании Трампа встречаться с Зеленским в Давосе

Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский хочет встречи с Трампом, однако в планах президента США этого нет, сообщает Politico. До этого Трамп допускал, что пообщается с президентом Украины в Давосе. Дмитриев в Давосе встретится с Уиткоффом, писал Axios

Белый дом пока не планирует встречу президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Politico.

Эксперт по внешней политике из Республиканской партии заявил изданию, что нежелание встречи исходит из Белого дома. «Зеленский всегда [предпочел бы] встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он не будет взаимодействовать с ним, то это сделают другие», — сказал он.

До этого президент США не исключал встречи с Зеленским в Давосе. При этом он назвал президента Украины препятствием на пути к урегулированию. В Кремле с мнением Трампа согласились, Зеленский отверг обвинения.

При этом Reuters сообщал, что спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев посетит форум в Давосе для встреч с американской стороной. Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров подтверждал, что переговоры с американскими представителями по урегулированию конфликта продолжатся на форуме. По данным Axios, Дмитриев встретится с спецпосланником Трамп Стивом Уиткофом и зятем президента США Джаредом Кушнером 20 января для обсуждения мирного плана.

Датские чиновники не поедут в Давос на фоне ситуации с Гренландией
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

На полях Давосского форума также ожидается встреча Трампа с лидерами стран — участниц «коалиции желающих», которые собирались убедить американского лидера пообещать гарантии безопасности Украине. Однако на фоне угроз Трампа захватить Гренландию и анонса пошлин в отношении европейских стран, отправивших на остров своих военных, фокус сместился в этом направлении, писала Financial Times.

Президент Финляндии Александр Стубб говорил об опасениях, что кризис вокруг Гренландии «перекроет весь кислород» на Давосском форуме и отодвинет конфликт на Украине на второй план. «Мы делаем все возможное, чтобы избежать этого», — сказал он, добавив, что «для Украины лучшее, что может быть достигнуто в Давосе, — это своего рода соглашение об экономическом плане или реконструкции» на этой неделе.

Также европейские лидеры работают над предотвращением любой связи между проблемами Гренландии и Украины, добавил Стубб. По его словам, первым шагом для этого должна быть деэскалация риторики вокруг Гренландии. Одновременно с этим страны ЕС «выстраивают процесс, особенно через НАТО, для укрепления безопасности в Гренландии», рассказал финский президент.

До этого Politico писало, что расширение роли США в Гренландии может стать частью сделки по Украине: Евросоюз может согласиться на это в обмен на гарантии поддержки Киева Вашингтоном. Европейский дипломат в комментарии изданию назвал такой сценарий «горькой пилюлей», однако более предпочтительным вариантом, чем выход США из переговорного процесса.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Александр Стубб Давос переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
