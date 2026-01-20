Креативная индустрия стала лидером по росту предлагаемых зарплат в России

В 2025 году лидером по росту зарплатных предложений стала сфера искусства и развлечений, в среднем зарплаты в отрасли выросли на 56% год, составив 79 758 руб. Это следует из анализа «Авито Работы», который есть в распоряжении РБК.

Аналитики связывают такой рост с повышенным спросом на специалистов, способных создавать качественный контент и эффективно использовать его в коммерческих проектах, говорится в исследовании.

При этом доходы в отрасли сильно зависят от формата занятости — проектная работа, сменный график — и структуры выплат, включая бонусы и премии. Наиболее востребованными являются маркетологи — им в среднем готовы предложить зарплату в 72 190 руб. (+24% год к году) — и видеомонтажеры (среднее зарплатное предложение выросло на 11% год к году, до 62 223 руб.).

Второе место по темпам роста заняла сфера гостиничного бизнеса. Зарплатные предложения в этой индустрии увеличились на 46%, до среднего уровня около 85 тыс. руб. в месяц. Основным драйвером стал активный рост внутреннего туризма в России. Работодатели предлагали горничным зарплату на 17% выше, чем годом ранее (в среднем 63 563 руб. в месяц), хостес — на 14% (60 465 руб. в месяц).

В тройку лидеров отраслей по росту зарплатных предложение также вошло транспортное машиностроение, где средние предлагаемые зарплаты выросли на 43% и превысили 130 тыс. руб. в месяц. Особенно заметный рост зафиксирован у рабочих специальностей — гальваников (на 52%, до 101 040 руб. в месяц) и аппаратчиков, занятых в технологических процессах по обработке металлов (на 48%, до 85 505 руб. в месяц).

Данные о росте зарплат отражают перераспределение спроса на рынке труда и усиление конкуренции за квалифицированных специалистов в ряде отраслей, отмечают аналитики.