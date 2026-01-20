 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Креативная индустрия стала лидером по росту предлагаемых зарплат в России

«Авито»: креативная индустрия стала лидером по росту зарплатных предложений

В 2025 году лидером по росту зарплатных предложений стала сфера искусства и развлечений, в среднем зарплаты в отрасли выросли на 56% год, составив 79 758 руб. Это следует из анализа «Авито Работы», который есть в распоряжении РБК.

Аналитики связывают такой рост с повышенным спросом на специалистов, способных создавать качественный контент и эффективно использовать его в коммерческих проектах, говорится в исследовании.

При этом доходы в отрасли сильно зависят от формата занятости — проектная работа, сменный график — и структуры выплат, включая бонусы и премии. Наиболее востребованными являются маркетологи — им в среднем готовы предложить зарплату в 72 190 руб. (+24% год к году) — и видеомонтажеры (среднее зарплатное предложение выросло на 11% год к году, до 62 223 руб.).

Глава НАПФ Беляков — о зарплатах, ПДС и накоплении пенсии
Радио
Сергей Беляков

Второе место по темпам роста заняла сфера гостиничного бизнеса. Зарплатные предложения в этой индустрии увеличились на 46%, до среднего уровня около 85 тыс. руб. в месяц. Основным драйвером стал активный рост внутреннего туризма в России. Работодатели предлагали горничным зарплату на 17% выше, чем годом ранее (в среднем 63 563 руб. в месяц), хостес — на 14% (60 465 руб. в месяц).

В тройку лидеров отраслей по росту зарплатных предложение также вошло транспортное машиностроение, где средние предлагаемые зарплаты выросли на 43% и превысили 130 тыс. руб. в месяц. Особенно заметный рост зафиксирован у рабочих специальностей — гальваников (на 52%, до 101 040 руб. в месяц) и аппаратчиков, занятых в технологических процессах по обработке металлов (на 48%, до 85 505 руб. в месяц).

Данные о росте зарплат отражают перераспределение спроса на рынке труда и усиление конкуренции за квалифицированных специалистов в ряде отраслей, отмечают аналитики.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico

Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Зарплаты креативный кластер Авито
Материалы по теме
Высокая зарплата и дружный коллектив. Как проверить, что компания не лжет
Образование
Hh.ru раскрыл, какую зарплату предлагают курьерам работодатели
Финансы
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в шести районах Ростовской области Политика, 06:07
Онлайн-кинотеатр Wink купил сервис «Смотрешка» Технологии и медиа, 06:00
Экономисты предупредили о риске рецессии в Британии из-за пошлин Трампа Экономика, 05:49
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году Общество, 05:19
Креативная индустрия стала лидером по росту предлагаемых зарплат в России Общество, 05:06
The i Paper узнала об остановке обмена разведдаными Европы с США Политика, 04:24
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и отправку рейсов Политика, 04:23
Ким Чен Ын публично раскритиковал и уволил вице-премьера Политика, 04:16
Президент Сирии поговорил с Трампом после прекращения боев с курдами Политика, 03:49
Глава Камчатки запросил помощи у правительства из-за аномальных осадков Общество, 03:45
В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги Политика, 03:31
Полиция Кипра раскрыла, когда подтвердят гибель Баумгертнера Общество, 03:01
Самолеты ВС США отправились в Гренландию на фоне угроз Трампа Политика, 02:36