Военная операция на Украине
Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в шести районах Ростовской области

Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили украинские дроны в шести районах Ростовской области вечером 19 января и в ночь на 20-е, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Уничтожены БПЛА в шести районах — Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском, Тацинском», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало, информация будет уточняться, добавил Слюсарь.

Аэропорт Самары приостановил полеты
Несколько аэропортов, включая воздушный хаб Калуги, СаратоваЯрославля, Пензы и Самары вечером и ночью приостанавливали полеты. На момент публикации все ограничения сняты.

Софья Полковникова
Юрий Слюсарь дроны Ростовская область
Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
