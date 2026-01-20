Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в шести районах Ростовской области

Силы ПВО перехватили украинские дроны в шести районах Ростовской области вечером 19 января и в ночь на 20-е, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Уничтожены БПЛА в шести районах — Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском, Тацинском», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало, информация будет уточняться, добавил Слюсарь.

Несколько аэропортов, включая воздушный хаб Калуги, Саратова, Ярославля, Пензы и Самары вечером и ночью приостанавливали полеты. На момент публикации все ограничения сняты.