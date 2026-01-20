Онлайн-кинотеатр Wink купил сервис «Смотрешка»

Развиваемый «Ростелекомом» и НМГ видеосервис Wink купил онлайн-кинотеатр «Смотрешка», предоставляющий свои услуги через локальных интернет-провайдеров. Ранее компания уже поглотила своего конкурента more.tv

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Онлайн-кинотеатр Wink — совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы (НМГ) — приобрел онлайн-кинотеатр «Смотрешка». Об этом РБК сообщил представитель Wink. Соответствующие изменения также отражены в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), обратил внимание РБК. Сделка была закрыта 19 января.

Теперь все 100% в уставном капитале ООО «ЛайфСтрим» — юрлица «Смотрешки» — принадлежат ООО «Рестрим Медиа» — юрлицу Wink, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее компания была в собственности у ее основателей: гендиректора Александра Киселевича (89%), а также Тимура Родионова (7,25%) и Георгия Юфа (3,75%).

«Смотрешка» — компания, которая оказывает услуги онлайн-кинотеатра и предоставляет сервисы интернет-телевидения, насчитывающие более 550 телеканалов, для локальных российских интернет-провайдеров. Сервис работает не напрямую с клиентами, а через посредников, которыми для него в основном выступают операторы широкополосного доступа в интернет (ШПД) регионального уровня. Среди работающих по такой модели сервисов на «Смотрешку» приходится 60% рынка. Региональные операторы ШПД, в свою очередь, занимают около трети российского рынка домашнего интернета.

Сам Wink входит в тройку крупнейших российских онлайн-кинотеатров. По итогам 2024 года его доля на рынке самостоятельных стримингов составляла 16,2%. Сделка по покупке «Смотрешки» не первая для Wink. В 2022 году по итогам договоренности между «Ростелекомом» и НМГ онлайн-кинотеатр поглотил видеосервис more.tv, прежде развивавшийся как самостоятельный проект НМГ. Бренд more.tv по итогам той сделки был упразднен, а Wink, прежде принадлежавший только «Ростелекому», стал развиваться как совместное предприятие. Среди крупнейших собственных проектов Wink — сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Ландыши» и другие проекты.

Сумму сделки в Wink не уточнили. По оценке главы TelecomDaily Дениса Кускова, она может «находиться в вилке 3,5-4 млрд руб. в зависимости от договорных компаний».

Для Wink приобретение «Смотрешки» — «логичный шаг по развитию бизнеса и расширению возможностей дистрибуции библиотеки контента, включая оригинальные проекты». «Для нас это выход в новый перспективный и растущий сегмент рынка: мы приобретаем игрока с выстроенным бизнесом и лояльной клиентской базой», — прокомментировал сделку глава онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин. Он также добавил, что благодаря сделке компания получит «новых уникальных и платящих подписчиков с хорошими перспективами дальнейшего роста базы». Вся команда сервиса и его руководство останутся, а сама «Смотрешка» будет развиваться как самостоятельный бизнес под собственным брендом, уточнил Володькин. Изменение условий и тарифов после сделки не планируется.

По оценке информационно-аналитического агентства TelecomDaily, доля «Смотрешки» на рынке услуг видеосервисов и IPTV (интернет-телевидение) для интернет-провайдеров без собственных онлайн-кинотеатров составляет 68%. Аналитика основана на показателе выручки по итогам 2024 года. По данным отчетности ООО «ЛайфСтрим» по РСБУ, выручка сервиса в 2024 году составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 256 млн руб. В TelecomDaily также отмечают высокую вовлеченность пользователей: в среднем подписчик смотрит сервис 4,1 часа в день, что выше рыночных показателей.

РБК направил запрос гендиректору «Смотрешки» Александру Киселевичу.

Рынок онлайн-кинотеатров в России в последние годы активно рос на фоне кризиса классического кинопроката и ухода западных конкурентов. Доходы видеосервисов от подписки и рекламы по итогам 2024 года оценивались 121,3 млрд руб., динамика год к году составляла 44%. Но в 2025 году стриминги стали сокращать выпуск собственных проектов.