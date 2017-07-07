Большие города набирают вес

Четверти населения Земли предсказали жизнь в агломерациях к 2030 году

Через 13 лет на Земле останутся только маленькие города и крупные агломерации, прогнозируют аналитики PwC. Московская агломерация сейчас занимает второе место среди аналогичных образований в мире и сохранит свои позиции

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К 2030 году в крупнейших агломерациях с населением более 1,5 млн человек будут жить около 24% мирового населения, или семь из десяти городских жителей. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства PwC (есть в распоряжении РБК).

Доля вклада агломераций в мировой ВВП, составляющая сейчас около 38%, к 2030 году увеличится до 43%, прогнозируют аналитики PwC. В 60% агломераций рост произойдет за счет прироста населения, например в Северной Америке и Африке, в Азии — за счет повышения производительности труда. В целом агломерации — «локомотивы развития страны», заключают исследователи PwC.

Московская агломерация значительно опережает Россию по экономическому развитию, подсчитали в PwC. Каждые десять жителей Московской агломерации обеспечивают два рабочих места в регионах за счет более высокого уровня потребления. «Прежде всего это связано с низким уровнем производительности труда в прочих регионах России», — поясняется в исследовании. Москву опережает только Пекин, замечают аналитики PwC.

Плюсы и минусы Московской агломерации По оценке PwC, Московская агломерация в настоящее время значительно опережает Россию в целом по показателям прироста ВВП (1,4 п.п.), населения (1,2 п.п.) и миграции (восемь мигрантов на 1 тыс. человек) и по уровню технологической обеспеченности. Она лидирует в группе агломераций развивающихся стран в следующих показателях: интеллектуальный капитал (образование);

креативный сектор;

транзакционные издержки;

ареалы влияния (созданные рабочие места за пределами агломерации). Отстает по следующим показателям: производительность труда и уровень доходов (девальвация рубля и более низкие показатели Московской области значительно снизили позиции Московской агломерации);

уровень развития транспорта — время в пути (высокая концентрация экономической активности негативно сказывается на транспортной доступности и производительности труда);

уровень доступности жилья (низкое предложение жилья и высокие ставки по ипотеке снижают возможности населения для покупки жилья).

В следующие 15 лет ВВП Московской агломерации вырастет на 27%, ежегодный прирост составит 1,6%. Этот рост будет преимущественно обусловлен увеличением производительности труда, незначительно — увеличением населения. «Экономика Московской агломерации строится на логистике, девелопменте, но к 2030 году, когда мировая экономика перейдет на энергетику и постиндустриальные процессы, Москва ничего подобного не покажет», — считает руководитель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов.

Московская агломерация сейчас — крупнейшая в Европе и останется такой и в 2030 году. Сейчас население Московской агломерации составляет 19,5 млн человек, а к 2030 году достигнет 20,5 млн. При этом центры городской экономики сместятся в Африку и Азию: до размеров Московской агломерации вырастут Лагос в Н​игерии и Киншаса в Демократической Республике Конго — они вырастут в два раза, прогнозируют аналитики PwC.

Что произойдет с агломерациями к 2030 году: Московская агломерация останется крупнейшей в Европе с населением свыше 20 млн человек.

Центры мировой урбанистической экономики сместятся в Африку и Азию. Такие агломерации, как Лагос (Нигерия) и Киншаса (ДР Конго), вырастут в два раза и достигнут размеров Московской агломерации.

Население агломерации Дели достигнет 36 млн и сравняется с Токио — крупнейшей агломерацией мира (37 млн человек). Население агломераций Шанхая, Мумбаи, Пекина и Дакки приблизится к 30 млн человек.

В крупнейших агломерациях — с населением более 1,5 млн человек — будут жить семь из десяти​ городских жителей, или 24% мирового населения.

Жители крупнейших агломераций будут производить $4 из каждых $10 мирового ВВП.

«Точной цифры населения Москвы и области никто не знает, но уже сейчас это примерно 17 млн человек, поэтому к 2030 году цифра 20 млн легко достигаема», — рассказал РБК Мурунов. По его словам, Московская агломерация имеет неконтролируемый рост, который негативно сказывается на развитии всей остальной страны. «Хороший пример — история с полигоном ТБО в Балашихе. Он показывает, что взаимодействие столицы и области до сих пор остается серьезным вопросом», — пояснил Мурунов.

Москва действительно опережает многие агломерации по количеству людей с высшим образованием, однако встает вопрос о качестве образования, говорит социолог Петр Иванов. «Является ли это действительно компетенциями, которые могут конвертироваться в инновационное креативное развитие? Или же это способ «откосить» от армии или получить приоритет на рынке труда с формальной точки зрения? Ведь сейчас в каждой вакансии приписано, что нужен диплом о высшем образовании», — рассуждает Иванов.

Если не будет развиваться федерализм, то вполне возможно, что потребление внутри московской агломерации будет и дальше стимулировать создание рабочих мест в других регионах, считает социолог. «Если не будет меняться политическая обстановка серьезным образом, то это вполне возможно, потому что будет продолжаться единый российский агломерационный процесс, который будет продолжать стягивать разного порядка потоки капитала из страны, — отмечает собеседник РБК. — При сохранении текущих особенностей фискальной политики и политического режима это будет именно так».​​