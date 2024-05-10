Матвиенко предложила три кандидатуры на должность главы Счетной палаты

В числе кандидатов Анатолий Артамонов, и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова и Борис Ковальчук. Глава Счетной палаты не был назначен с момента ухода Алексея Кудрина в 2022 году

Совфед направил список из трех кандидатов на должность главы Счетной палаты, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. В него вошли сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова и заместителем руководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук.

«Ожидаем представление президента для назначения на должность. Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление», — сообщила Матвиенко.

Артамонов с 2020 года представляет Калужскую область в Совфеде, предыдущие 20 лет он возглавлял этот регион. Изотова исполняет обязанности председателя Счетной палаты с ноября 2022 года, когда этот пост покинул Алексей Кудрин. Ковальчука в марте назначили заместителем руководителя Контрольного управления президента, до этого он возглавлял «Интер РАО».

Согласно статье 7 федерального закона «О Счетной палате» Совет Федерации должен внести президенту не менее трех кандидатур на должность председателя Счетной палаты. Глава государства выбирает одну из них и отправляет ее в верхнюю палату на утверждение. При этом у президента есть право выдвинуть свою кандидатуру и направить ее в Совет Федерации.

До декабря 2022 года полномочия по назначению председателя Счетной палаты были у Государственной думы, однако затем в федеральный закон были внесены в изменения. Нижней палате Федерального собрания были переданы полномочия по утверждению заместителя председателя Счетной палаты.

Пост председателя Счетной палаты остается вакантным с ноября 2022 года. РБК сообщал, что кандидатом на пост главы ведомства рассматривался Александр Жуков, которого поддерживал Алексей Кудрин, однако окончательное решение на эту тему принято не было.

Владимир Путин в сентябре 2023 года в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума отмечал, что отсутствие председателя у Счетной палаты «не является чем-то таким, что мешает ее работе». Он заверил, что вопрос будет решен, когда «ситуация созреет», а парламент и правительство подберут соответствующие кандидатуры.