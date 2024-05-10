Минобороны России: в трех регионах за ночь сбили пять дронов

В Минобороны сообщили о пяти сбитых за ночь дронах в трех регионах

Российские военные уничтожили пять запущенных Вооруженными силами Украины БПЛА за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Три дрона сбили над Брянской областью, по одному беспилотнику уничтожили над Подмосковьем и Белгородской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Трубчевским районом региона силы ПВО перехватили три дрона самолетного типа. О пострадавших и разрушениях власти не сообщали.

Об уничтожении БПЛА также рассказал мэр Москвы Серегй Собянин. По его словам, дрон сбили на подлете к Москве — в Подольске. В результате атаки беспилотника никто не пострадал.