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Канада оштрафовала Binance почти на $5 млн

Binance оштрафовали почти на $5 млн за отмывание и финансирование терроризма
Канада оштрафовала криптобиржу Binance на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансированию терроризма. Компания прекратила свою работу в этой стране в 2023 году
Фото: Чанпэн Чжао (Фото: Vincent Isore/IMAGO)
Фото: Чанпэн Чжао (Фото: Vincent Isore/IMAGO)

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало криптобиржу Binance на 6 млн канадских долларов ($4,38 млн) за нарушения законодательства, связанного с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Reuters.

Binance не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом, хотя ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5,9 тыс. таких случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Криптобиржа прекратила работу в Канаде в прошлом году на фоне изменения канадского законодательства в области криптовалюты, которые включали обязательную регистрацию и ограничения для инвесторов.

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В феврале суд в США одобрил сделку Binance о признании вины по делу об отмывании денег, компанию обязали выплатить $4,3 млрд. Окружной судья Ричард Джонс счел, что криптобирже было известно о распространении на нее американских законов, но, несмотря на это, она приняла «продуманное решение» им не следовать. Сделка в том числе предполагает мониторинг работы Binance в течение пяти лет.

Глава Binance Чанпэн Чжао подал в отставку в ноябре 2023 года, он возглавлял криптобиржу с момента ее основания в 2017 году. Его приговорили к четырем месяцам тюрьмы по этому делу. Сторона обвинения запрашивала для него три года лишения свободы.

Как уточнял Минюст США, Binance обслуживала клиентов в подсанкционных странах, а также террористические организации и торговцев наркотиками, что противоречит американским законам. В частности, криптобиржа проводила транзакции для Ирана, Сирии, палестинского движения ХАМАС, а также в Крыму, Донецке и Луганске.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Юлия Овчинникова
Канада Binance криптовалюты
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