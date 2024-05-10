Губернатор Гладков: в Белгороде второй раз за сутки объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе второй раз за сутки объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе работает сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона призвал находящихся дома граждан укрыться в помещениях без окон. Тех, кто находится на улице, просят спуститься в укрытие.

О включении сирен также сообщили в региональном МЧС.

Первый раз 10 мая ракетную опасность в Белгороде объявили в 0:23 мск. Через семь минут сирену отключили.

В приграничной Белгородской области регулярно сообщают об атаках дронов и обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, в ночь на 9 мая украинские военные атаковали спальный район Белгорода.

Повреждения получили 20 жилых домов и более 30 автомобилей. 11 человек пострадали, четыре женщины и двое мужчин с ранениями находятся в городской больнице № 2 под наблюдением специалистов.