Курский губернатор сообщил о пожарах в Теткино после атаки дронов

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали поселок Курской области Теткино, в населенном пункте начались пожары. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома», — говорится в сообщении.

Очаги потушили сотрудники пожарных расчетов и участники добровольной пожарной дружины. В результате атаки дронов никто не пострадал, отметил Старовойт.

Курская область после начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 9 мая во время обстрела снаряд попал в дом, погибла жительница поселка Теткино. Кроме того, в результате атаки разрушено местное кафе. Вечером того же дня в регионе объявили опасность атаки дронов.

4 мая под обстрел попали 12 точек на территории области. Были атакованы села Локоть, Козино, Плехово, Гуево, а также пункты пропуска «Теткино», «Суджа». В Гуево дом получил повреждения, в Козино ремонт необходим двум домам, в селе было нарушено газоснабжение.