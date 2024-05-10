 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор сообщил о пожарах в Теткино после атаки дронов

Губернатор Курской области: в Теткино после атаки дронов загорелись дома
Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали поселок Курской области Теткино, в населенном пункте начались пожары. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома», — говорится в сообщении.

Очаги потушили сотрудники пожарных расчетов и участники добровольной пожарной дружины. В результате атаки дронов никто не пострадал, отметил Старовойт.

В Курской области при обстреле погибла женщина
Политика
Роман Старовойт

Курская область после начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 9 мая во время обстрела снаряд попал в дом, погибла жительница поселка Теткино. Кроме того, в результате атаки разрушено местное кафе. Вечером того же дня в регионе объявили опасность атаки дронов.

4 мая под обстрел попали 12 точек на территории области. Были атакованы села Локоть, Козино, Плехово, Гуево, а также пункты пропуска «Теткино», «Суджа». В Гуево дом получил повреждения, в Козино ремонт необходим двум домам, в селе было нарушено газоснабжение.

Курский губернатор сообщил о пожарах в Теткино после атаки дронов
Курский губернатор сообщил о пожарах в Теткино после атаки дронов

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
Курская область Военная операция на Украине дроны Россия Украина
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Женщина погибла при обстреле белгородского села Новая Таволжанка
Политика
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника
Политика
В Минобороны сообщили о пяти сбитых за ночь дронах в трех регионах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Росгвардия рассекретила документы о действиях ОУН в послевоенные годы Политика, 08:52
Канада оштрафовала Binance почти на $5 млн Финансы, 08:41
Нарышкин усомнился в ускоренном принятии Украины в НАТО Политика, 08:33
Курский губернатор сообщил о пожарах в Теткино после атаки дронов Политика, 08:10
В Минобороны сообщили о пяти сбитых за ночь дронах в трех регионах Политика, 07:48
«РИА Новости» узнали о начале проверки романа Сорокина «Наследие» Общество, 07:30
Минобороны заявило о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр Политика, 07:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Грузии задержали участников акции в поддержку блогера Учи Абашидзе Общество, 06:51
Калужский губернатор сообщил о ликвидации пожара на НПЗ после атаки дрона Политика, 06:43
ХАМАС заявил, что Израиль отклонил предложение о временном перемирии Политика, 06:32
Антонов обвинил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине Политика, 06:14
В Европе сообщили о рекордно низком уровне оптимизма по бизнесу в Китае Бизнес, 05:51
Володин анонсировал заседание по утверждению премьера Политика, 05:34
Посол Израиля заявила о важности для страны отношений с Россией Политика, 05:06